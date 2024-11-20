Колосков о матче с Уругваем: «Это не в Беларусь лететь – другой континент, надо понимать, кто за что будет платить. Уже говорил, можем играть с Азией, Африкой, Латинской Америкой»

Вячеслав Колосков оценил возможность матча сборной России с командой Уругвая.

Сегодня в Уругвае заявили о договоренности с Россией о товарищеском матче в 2025 году.

«Совершенно другой уровень соперника? Себе вопрос задай, лучше ли это, чем Бруней ! Ну а что здесь! Здесь нечего комментировать. Слава богу, если так будет на самом деле. Это здорово!

Я много раз говорил, у нас есть Азия, есть Африка, есть Латинская Америка, с кем мы можем играть. Все ведь зависит от других обстоятельств. Главное – это дату согласовать, потому что у всех сборных эти даты, в которые мы играем, это даты международного календаря.

Они играют официальные игры. Им очень важно дату свободную, мы-то всегда найдем возможность, как нам скорректировать расписание. Но если это правда, то это хорошо.

Проверка для сборной? Проверка, да для чего его проверять! Другое дело – показать себя, сравнить, болельщикам показать. На фоне сильного соперника? Конечно.

Дай бог, чтобы так было, но не надо забывать, что Уругвай – это все-таки не в Беларусь лететь. Это другой континент. Я уже забегаю вперед, но нужно понимать, где играем, в каких условиях, кто за что будет платить, не все так просто.

Организовать игру – это огромный труд, надо оговорить все условия, сделать так, чтобы тебе тоже было выгодно», – сказал почетный президент РФС .