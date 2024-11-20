Пальцев про 4:0 с Сирией: «Очень серьезный и сильный соперник по сравнению с Брунеем. Ребята забивали свои моменты, дожимали»

Валентин Пальцев оценил уровень сборной Сирии по футболу.

Сборная России обыграла сирийцев в товарищеском матче в Волгограде (4:0). До этого команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0).

«Сирия идет в диапазоне сотого места в рейтинге ФИФА. Очень серьезный и сильный соперник по сравнению с Брунеем. Ребята забивали свои моменты, дожимали, после первого гола стало еще проще и забили три.

Поле – да, не самое лучшее, но я не жалуюсь», – сказал защитник сборной России и махачкалинского «Динамо».

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪