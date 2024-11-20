Ловчев о сборной: «Не вижу классного футбола. В сборной должны играть мастера, я этого не вижу. Старание было, но качество футбола было неважным»

Евгений Ловчев высказался о матчах сборной России.

Победная серия национальной команды длится 6 матчей. В товарищеских встречах с общим счетом 34:0 были обыграны команды Кубы, Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии .

– Как относитесь к победной серии сборной России?

– Не в статистике дело. Многие эксперты выступают: с кем мы играем и прочее. Есть же политические вещи, о которых нам не говорят руководители нашего футбола. Когда в УЕФА и ФИФА проходят совещания, представители РФС там есть, наверняка обсуждают наше возвращение. Тот же президент ФИФА Джанни Инфантино во время чемпионата мира встречался с Владимиром Путиным . Так что к нам более‑менее лояльно относятся, но то, что происходит в мире, не позволяет им вернуть сборную России. Иначе все будет выглядеть как в боксе с Умаром Кремлевым и МОК.

– Есть же пример сборной Сербии, которая, правда, тоже была разгромлена.

– Сербия не законодатель мод, они приезжали к нам потому, что отношения у стран очень хорошие. В любом случае это был не тот футбол, когда что‑то решалось на поле.

Сборная существует, это главное. Я понимаю, почему не вызывают Артема Дзюбу, почему идет перепалка с Валерием Карпиным про его рекорд по голам. Но не понимаю следующее: мы более двух лет забанены, в сборной постоянно появляются новые лица. Молодежь просмотрели, хорошо, но все равно надо создавать сборную, она не должна быть разной каждый раз, не надо думать, поставят того или иного в состав, приедут ли легионеры из Европы.

Многие футболисты в сборной не доживут, когда нас разбанят. Люди должны чувствовать, что они сборники. Я сужу по себе, когда в 20 лет попал в сборную СССР и играл там почти десять лет.

– Матч с Сирией сильно отличался от игры с Брунеем?

– В игре с Сирией было понятно, что обыграем их, что она сильнее Брунея, но первый тайм был неважненький. Да, старание было, но качество футбола, прием мяча, передач и ударов было неважным.

В сборной должны играть мастера, если в команду берут игроков, значит они что‑то из себя представляют. Я этого не вижу.

Вот Максим Осипенко забил два мяча, но я не считаю его классным футболистом. Критерием должно быть не сколько ты забиваешь, а сколько пропускаешь, как играешь за клуб.

– Но простой болельщик вам скажет: шесть крупных побед подряд, все здорово. И никто не будет говорить об уровне соперников.

– Но я не вижу классного футбола. С Сирией не увидел преимущества солидной команды над другой, хорошей командной игры.

– Какие‑то плюсы назовете?

– Ребята старательно выходили на матчи. Хоть я и говорил про неважный первый тайм с Сирией, но моменты футболисты создавали.

– После 34:0 в шести играх не каждый теперь захочет играть с нами. Согласны с шуткой болельщиков?

– Уругвай же согласился, а это весьма солидный соперник, – сказал экс-игрок сборной СССР.