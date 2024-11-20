Глава РФС Дюков: «Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной. Мы недавно продлили контракт»
Валерий Карпин не думает об уходе из сборной России.
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
– Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?
– Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной, – сказал Дюков.
Карпин про отставку: «Ощущение усталости присутствует. Покинуть сборную нет варианта. Насчет «Ростова» не хочу голову забивать, закончим последний матч – тогда подумаем»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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