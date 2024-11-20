Глава РФС Дюков: «Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной. Мы недавно продлили контракт»

Валерий Карпин не думает об уходе из сборной России.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

– Карпин говорил, что его посещают мысли об уходе из «Ростова» по нефутбольным причинам. В контексте сборной у вас был такой разговор?

– Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной, – сказал Дюков.

Карпин про отставку: «Ощущение усталости присутствует. Покинуть сборную нет варианта. Насчет «Ростова» не хочу голову забивать, закончим последний матч – тогда подумаем»