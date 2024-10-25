  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о словах Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Они вырваны из контекста. Это не касалось развития нашего футбола в целом»
7

Дюков о словах Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Они вырваны из контекста. Это не касалось развития нашего футбола в целом»

Александр Дюков отреагировал на реплику Валерия Карпина о российском футболе.

Ранее Карпин в подкасте у нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил, что «наш футбол уже лет 20 идет не туда». Позже главный тренер сборной России пояснил, что имеет в виду тренировочный процесс.

– Видели слова Карпина про то, что мы «20 лет идем не туда»? Согласны ли вы с такой риторикой?

– Валерий Георгиевич все сказал, его слова были вырваны из контекста.

Речь шла про тренировочный процесс и восстановление футболистов. Это не касалось развития нашего футбола в целом, – заявил президент РФС.

Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВалерий Карпин
logoАлександр Дюков
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Карпин: «Ни на ком не буду ставить крест, сейчас Россия нигде не участвует. Если бы были официальные матчи, и кто-то сказал: «Я не хочу играть» – тогда все, до свидания»
722 октября, 18:04
Карпин о том, что «мы 20 лет идем не туда»: «Это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста»
5222 октября, 15:20
Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»
6522 октября, 14:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик о видеороликах «Реала» про судьей: «Это неправильно. У арбитров сложная работа, проблем с ними у меня нет. Моя задача готовить игроков»
5 минут назад
Агуэро о Левандовском: «Может играть до 42-43 лет. Прежней ловкости не будет, но он достаточно активен, чтобы много забивать. Нападающие заботятся о себе, это я иногда съедаю гамбургер»
316 минут назад
Анчелотти о Мбаппе: «Он не раз играл против «Барсы» и знает, что нужно делать. Килиан важен для «Реала», мы довольны, потому что он забивает голы»
224 минуты назад
Хавбек «Лацио» Тшауна слышал «звуки джунглей» и «обезьяньи крики» во время матча с «Твенте». Нидерландский клуб из-за расизма проведет расследование
1250 минут назад
Бартон о выборах в США: «Демократическая партия больше не за демократию. Они несколько раз пытались убить Трампа и не преуспели»
3255 минут назад
Матч «Милана» с «Болоньей» перенесен из-за наводнения – решение принято на совете директоров Серии А. Проведение игры в Эмполи или Комо не согласовали
6сегодня, 13:53
Агуэро о класико: «У «Барсы» больше шансов, но у «Реала» в последние 10 минут появляется то, чего нет у остальных. Им не нужно и 20% владения, чтобы забить»
10сегодня, 13:45
МВД Франции о гомофобных кричалках: «Полицейские или жандармы в штатском будут на стадионах выявлять нарушителей. Хочу больше индивидуальных санкций»
26сегодня, 13:40
Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»
29сегодня, 13:29
Дугласу Сантосу вручили российский паспорт. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года
83сегодня, 13:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер детского донецкого «Шахтера»: «Обычно тренируемся три дня в неделю – если идут обстрелы, убегаем с поля. Финансирования практически нет, но с инфраструктурой неплохо»
3 минуты назад
Тренер «Лацио» из-за расистских выкриков заменил Тшауну на 89-й в матче ЛЕ с «Твенте»: «Эмоциональное состояние футболиста не позволяло играть дальше»
10 минут назад
«Сундуков и Сандрачук спокойно догонят Мбаппе. Думаем, что в Европе нереальный уровень, но они только быстрее принимают решения». Сердеров о футболистах РПЛ
1033 минуты назад
Глава РФС Дюков о сборной: «Говорили с руководителями европейских ассоциаций о матчах в следующем году. Россия примет больше статусных соперников, уверен»
836 минут назад
Флик об обороне «Барсы»: «После «Баварии» поняли, что нужно совершенствоваться. Все игроки готовы к «Реалу», мы верим в себя»
544 минуты назад
29 октября в Санкт-Петербурге пройдет футбольная викторина от «Квиз Плюс»
55 минут назадРеклама
Депутат Журова о стажировке Мостового в Госдуме: «Если он хочет, буду рада его видеть. После моих объяснений многие отказываются от этой работы»
9сегодня, 13:47
«Атлетико Минейро» обязан выкупить Фукса у ЦСКА за 3 млн долларов. Бруно провел более 50% матчей (Иван Карпов)
11сегодня, 12:45
Сергей Овчинников: «Не нужно было переходить в «Динамо» из «Локомотива», лучше бы завершил карьеру. Я стал заложником ситуации или виновником, возможно»
8сегодня, 12:31
Экс-игрок «Зенита» Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками
9сегодня, 12:30