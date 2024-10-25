Дюков о словах Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «Они вырваны из контекста. Это не касалось развития нашего футбола в целом»
Александр Дюков отреагировал на реплику Валерия Карпина о российском футболе.
Ранее Карпин в подкасте у нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил, что «наш футбол уже лет 20 идет не туда». Позже главный тренер сборной России пояснил, что имеет в виду тренировочный процесс.
– Видели слова Карпина про то, что мы «20 лет идем не туда»? Согласны ли вы с такой риторикой?
– Валерий Георгиевич все сказал, его слова были вырваны из контекста.
Речь шла про тренировочный процесс и восстановление футболистов. Это не касалось развития нашего футбола в целом, – заявил президент РФС.
Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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