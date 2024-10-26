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Глава РФС Дюков: «Будь у Карпина неудовлетворенность работой в сборной, он бы сообщил. Никакие варианты на замену не рассматриваем»

Александр Дюков высказался о работе Валерия Карпина во главе сборной России.

– Есть ли у РФС варианты на случай, если Карпину в какой-то момент надоест тренировать сборную России?

– Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Валерий Георгиевич со мной постоянно на связи. Вопрос, не надоело ли Карпину тренировать сборную России, лучше адресовать ему. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал.

Он является тренером нашей сборной, готов работать дальше и прекрасно понимает ситуацию. Все мы расстроились, что не удалось провести официальный матч в октябре, но никто не делает из этого драму. Проведем два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договоренности. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин.

Если бы у него была неудовлетворенность от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил, – сказал президент РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВалерий Карпин
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