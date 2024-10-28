Пономарев о Чалове в сборной: «Он же ноль без палочки, совсем обалдели? Что делает Карпин, выгнать его к чертовой матери. Бардак и безобразие»
Нападающий ПАОК вошел в расширенный список сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор.
«С ума сошли, что ли? Совсем обалдели? Может, Карпин пригласил Чалова в сборную России, чтобы переманить в «Ростов»? Потому что у Федора в ПАОКе вообще ничего не получается. Он сидит в запасе и не играет совсем. Глупость какая-то. Я даже не знаю, как этот бардак и безобразие комментировать.
В советское время не могли вызвать в национальную команду человека, который не играет за основной состав. Это абсурд. Он может не забивать, но показать себя с хорошей стороны. Можно раздавать пасы, но Чалов же ноль. Ноль без палочки, елки-палки.
Что делает Карпин? Выгнать его к чертовой матери, чтобы он не возглавлял никакую сборную. «Ростов» вообще показывает безобразнейшую игру под его руководством.
Я просто возмущен. Нельзя такие вещи идиотские делать. Куда РФС смотрит? Что же вы делаете? Это же некрасиво по отношению к другим игрокам, которые стремятся в национальную команду попасть. Какой же это пример для молодежи подается?» – заявил бывший защитник ЦСКА.
Чалов провел 7 матчей за ПАОК в чемпионате Греции, отметившись одним голом. С полной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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