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  • Пономарев о Чалове в сборной: «Он же ноль без палочки, совсем обалдели? Что делает Карпин, выгнать его к чертовой матери. Бардак и безобразие»
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Пономарев о Чалове в сборной: «Он же ноль без палочки, совсем обалдели? Что делает Карпин, выгнать его к чертовой матери. Бардак и безобразие»

Владимир Пономарев резко отреагировал на вызов Федора Чалова в сборную России.

Нападающий ПАОК вошел в расширенный список сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор.

«С ума сошли, что ли? Совсем обалдели? Может, Карпин пригласил Чалова в сборную России, чтобы переманить в «Ростов»? Потому что у Федора в ПАОКе вообще ничего не получается. Он сидит в запасе и не играет совсем. Глупость какая-то. Я даже не знаю, как этот бардак и безобразие комментировать.

В советское время не могли вызвать в национальную команду человека, который не играет за основной состав. Это абсурд. Он может не забивать, но показать себя с хорошей стороны. Можно раздавать пасы, но Чалов же ноль. Ноль без палочки, елки-палки.

Что делает Карпин? Выгнать его к чертовой матери, чтобы он не возглавлял никакую сборную. «Ростов» вообще показывает безобразнейшую игру под его руководством.

Я просто возмущен. Нельзя такие вещи идиотские делать. Куда РФС смотрит? Что же вы делаете? Это же некрасиво по отношению к другим игрокам, которые стремятся в национальную команду попасть. Какой же это пример для молодежи подается?» – заявил бывший защитник ЦСКА.

Чалов провел 7 матчей за ПАОК в чемпионате Греции, отметившись одним голом. С полной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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logoВалерий Карпин
Владимир Алексеевич Пономарев
logoФедор Чалов
брань
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