Карпин про отставку: «Ощущение усталости присутствует. Покинуть сборную нет варианта. Насчет «Ростова» не хочу голову забивать, закончим последний матч – тогда подумаем»

Валерий Карпин высказался о вероятности ухода из «Ростова» и сборной России.

– Вы интриговали, говоря, что к концу года скажете, устали или нет. Готовы совмещать сборную с «Ростовом»? Какие у вас ощущения?

– Думаю, как у всех. Ощущение усталости присутствует.

– Можете покинуть один из постов зимой? Есть такая вероятность?

– Один из – нет. Покинуть сборную нет варианта.

«Ростов»? Не задумывался и не хочу сейчас голову забивать этим, потому что смысла нет. Когда начинаешь думать об этом, то начинаешь терять концентрацию. Закончим последний матч, тогда подумаем, время будет, – сказал 55-летний тренер.