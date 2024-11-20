Дюков о допуске России к отбору ЧМ-2026: «Мы должны использовать каждую возможность, чтобы принять там участие. Пока есть теоретические шансы, нужно это делать»

Александр Дюков заявил, что РФС сделает все, чтобы Россию допустили к отбору ЧМ.

– Пока не состоялась жеребьевка чемпионата мира, мы должны работать над тем, чтобы использовать каждую возможность, для того чтобы принять там участие.

Я сказал, что это малореально ? Все равно пока есть теоретические шансы, нужно это делать.

– Допуск к чемпионату Европы 2028 года выглядит реальнее?

– Одно другому не мешает. Надо работать по всем направлениям, на все турниры», – сказал президент РФС .

Россию не допустят к жеребьевке отбора ЧМ-2026 («Матч ТВ»)