Дюков о допуске России к отбору ЧМ-2026: «Мы должны использовать каждую возможность, чтобы принять там участие. Пока есть теоретические шансы, нужно это делать»
Александр Дюков заявил, что РФС сделает все, чтобы Россию допустили к отбору ЧМ.
– Пока не состоялась жеребьевка чемпионата мира, мы должны работать над тем, чтобы использовать каждую возможность, для того чтобы принять там участие.
Я сказал, что это малореально? Все равно пока есть теоретические шансы, нужно это делать.
– Допуск к чемпионату Европы 2028 года выглядит реальнее?
– Одно другому не мешает. Надо работать по всем направлениям, на все турниры», – сказал президент РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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