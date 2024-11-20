Дмитрий Булыкин: «Подумаю об участии в выборах президента РФС. В России далекие от футбола люди работают в клубах. Стране нужны профессионалы, которые с детства в игре»

Дмитрий Булыкин рассказал о планах баллотироваться в президенты РФС.

– После завершения карьеры вы были советником президента «Локомотива». Чем планируете заниматься в будущем? В СМИ было много новостей о вашем желании стать президентом РФС. Вы рассматриваете для себя такую возможность?

– Я делаю все для того, чтобы помочь нашему футболу. К сожалению, очень много людей не хотят или не понимают этого. Но я все равно буду продолжать. Мы, общество футболистов, понимаем, что где-то движемся не туда. Увы, нас не слышат.

В России очень много людей, далеких от футбола, которые занимают места в клубах. Основная проблема идет оттуда. Важно, чтобы футбольные люди руководили футболом. Нашей стране нужны профессионалы, особенно те, кто с самого детства в этой игре.

Задумываюсь о том, что бы я мог сделать, если бы меня начали слышать. Многое можно было бы изменить в лучшую сторону. Поэтому подумаю над участием в выборах президента РФС, если представится возможность. Может быть, напишу свою программу и свои мысли по поводу нашего футбола.

Но на данный момент Александр Дюков прекрасно справляется и грамотно руководит в тяжелое для нас время. Конечно, хочется помочь.

А пока мы отстранены от мирового футбола, есть хорошая возможность заняться нашими проблемами. Нужно прогрессировать и двигаться вперед даже в такой ситуации! – сказал бывший нападающий сборной России, «Локомотива », «Динамо » и европейских клубов.

Булыкин о российском футболе: «Проблема в недоверии к молодым игрокам. В Европе им дают играть, чтобы потом продать. Наших не раскручивают, поэтому они поздно взрослеют»