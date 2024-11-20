Дюков подтвердил встречу с Чеферином в ноябре на Кипре: «Мы регулярно общаемся, договорились не комментировать промежуточные результаты. Потепление к России – да»

Александр Дюков подтвердил встречу с президентом УЕФА на Кипре.

Ранее о факте встречи президента РФС с Александером Чеферином сообщил журналист Иван Карпов.

– Была информация, что в начале ноября вы встречались с Чеферином на Кипре. Как прошла встреча?

– Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты.

– Вы чувствуете потепление по отношению к России?

– Да, – сказал Дюков.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.