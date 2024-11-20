Дюков подтвердил встречу с Чеферином в ноябре на Кипре: «Мы регулярно общаемся, договорились не комментировать промежуточные результаты. Потепление к России – да»
Александр Дюков подтвердил встречу с президентом УЕФА на Кипре.
Ранее о факте встречи президента РФС с Александером Чеферином сообщил журналист Иван Карпов.
– Была информация, что в начале ноября вы встречались с Чеферином на Кипре. Как прошла встреча?
– Мы регулярно общаемся. Действительно, в ноябре была очередная встреча. Как мы не раз объясняли, договорились до принятия конкретных решений не комментировать промежуточные результаты.
– Вы чувствуете потепление по отношению к России?
– Да, – сказал Дюков.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости