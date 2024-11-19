Винисиус о расизме: «Я не могу бороться с ним в одиночку, но могу говорить от имени людей, которые боятся. Знаю, какой силой обладают мои слова»
Винисиус Жуниор высказался о своей роли в борьбе с расизмом.
«Я знаю, насколько я важен, но я всегда говорю, что эта борьба – дело каждого, потому что в одиночку я не могу бороться со всем, от чего страдают все чернокожие люди.
Но я знаю уровень своей популярности, я знаю, какой силой я обладаю, какой силой обладают мои слова, и я могу говорить от имени всех тех людей, у которых нет такой силы, или которые боятся, или которым люди не всегда верят.
Так что я очень рад возможности помочь и продолжать борьбу вместе со всеми игроками и всеми людьми, которые смогли оказать помощь», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости