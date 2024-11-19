Винисиус о расизме: «Я не могу бороться с ним в одиночку, но могу говорить от имени людей, которые боятся. Знаю, какой силой обладают мои слова»

Винисиус Жуниор высказался о своей роли в борьбе с расизмом.

«Я знаю, насколько я важен, но я всегда говорю, что эта борьба – дело каждого, потому что в одиночку я не могу бороться со всем, от чего страдают все чернокожие люди.

Но я знаю уровень своей популярности, я знаю, какой силой я обладаю, какой силой обладают мои слова, и я могу говорить от имени всех тех людей, у которых нет такой силы, или которые боятся, или которым люди не всегда верят.

Так что я очень рад возможности помочь и продолжать борьбу вместе со всеми игроками и всеми людьми, которые смогли оказать помощь», – сказал вингер «Реала » и сборной Бразилии .

Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»