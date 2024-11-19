Ятимов спровоцировал потасовку в матче Таджикистана и Афганистана, ударив соперника по голове. Вратарь «Ростова» получил красную

Рустам Ятимов спровоцировал драку в матче сборных Таджикистана и Афганистана.

Инцидент произошел на 39-й минуте товарищеского матча. Вратарь сборной Таджикистана ударил соперника по голове за то, что тот подтолкнул его при борьбе за мяч за пределами штрафной площади.

После этого между игроками началась потасовка, в ходе которой Ятимов ударил еще одного футболиста команды Афганистана . Игрок «Ростова » получил прямую красную карточку.

Сборная Таджикистана выиграла матч со счетом 3:1.