«Это ######, катастрофа». Ребус от Лички после 1:1 с «Ростовом»

«Динамо» и «Ростов» открыли 14-й тур РПЛ ничьей 1:1. Тренера москвичей Марцела Личку увиденное не впечатлило. Описывая сегодняшнюю игру «Динамо», чех порадовал любителей ребусов с решеткой:

«Была, так скажем, просто игра. Прагматическая... [обращаясь к переводчице] Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед – и посмотрим, что будет. Вообще ###### (капец)... Катастрофа».

В целом «Динамо» владело инициативой: больше ударов по воротам (15:8), попаданий в створ (7:2). «Ростов» владел мячом всего 42% времени, антирекорд сезона.

«Динамо» пропустило после плохого паса вратаря. Не выбил вперед

Примечательно, что Личка сказал «бей вперед – посмотрим, что будет». «Ростов» открыл счет после того, как динамовцы неудачно разыграли мяч у своей штрафной.

На 25-й минуте Николай Комличенко перехватил передачу вратаря Андрея Лунева одному из защитников и спокойно реализовал выход один на один.

«Динамо» отыгралось буквально через минуту. Вжали ростовчан в штрафную: Александр Кутицкий и Муми Нгамале сыграли в стеночку – и первый сильным ударом прошил вратаря – 1:1.

Больше голов не было. Во многом благодаря хорошей игре вратаря «Ростова» Рустама Ятимова – он сделал шесть сэйвов и стал лучшим игроком матча.

Как дела в таблице?

«Ростов» после семи матчей без побед пока восьмой, «Динамо» – четвертое. Но обе команды по итогам тура вполне могут опуститься в таблице Премьер-лиги.

В подтрибунном помещении уже после матча случился забавный диалог Андрея Лунева и Валерия Карпина. Вратарь «Динамо» поздравил тренера соперников «с очечком», на что Карпин ответил: «Это вас с очечком, ####. Вам же надо, ####. Вы же боритесь за что-то».

MVP «Динамо» прямо сейчас – не Тюкавин и даже не Бителло. Восхищаемся Муми Нгамале

Фото: vk.com/fcdm_official ; РИА Новости /Алексей Филиппов