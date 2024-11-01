«Это ######, катастрофа». Ребус от Лички после 1:1 с «Ростовом»
«Динамо» и «Ростов» открыли 14-й тур РПЛ ничьей 1:1. Тренера москвичей Марцела Личку увиденное не впечатлило. Описывая сегодняшнюю игру «Динамо», чех порадовал любителей ребусов с решеткой:
«Была, так скажем, просто игра. Прагматическая... [обращаясь к переводчице] Прагматичная? Прагматичная игра: бей вперед – и посмотрим, что будет. Вообще ###### (капец)... Катастрофа».
В целом «Динамо» владело инициативой: больше ударов по воротам (15:8), попаданий в створ (7:2). «Ростов» владел мячом всего 42% времени, антирекорд сезона.
«Динамо» пропустило после плохого паса вратаря. Не выбил вперед
Примечательно, что Личка сказал «бей вперед – посмотрим, что будет». «Ростов» открыл счет после того, как динамовцы неудачно разыграли мяч у своей штрафной.
На 25-й минуте Николай Комличенко перехватил передачу вратаря Андрея Лунева одному из защитников и спокойно реализовал выход один на один.
«Динамо» отыгралось буквально через минуту. Вжали ростовчан в штрафную: Александр Кутицкий и Муми Нгамале сыграли в стеночку – и первый сильным ударом прошил вратаря – 1:1.
Больше голов не было. Во многом благодаря хорошей игре вратаря «Ростова» Рустама Ятимова – он сделал шесть сэйвов и стал лучшим игроком матча.
Как дела в таблице?
«Ростов» после семи матчей без побед пока восьмой, «Динамо» – четвертое. Но обе команды по итогам тура вполне могут опуститься в таблице Премьер-лиги.
В подтрибунном помещении уже после матча случился забавный диалог Андрея Лунева и Валерия Карпина. Вратарь «Динамо» поздравил тренера соперников «с очечком», на что Карпин ответил: «Это вас с очечком, ####. Вам же надо, ####. Вы же боритесь за что-то».
MVP «Динамо» прямо сейчас – не Тюкавин и даже не Бителло. Восхищаемся Муми Нгамале
Фото: vk.com/fcdm_official; РИА Новости/Алексей Филиппов
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Понимаю, что ребусы интереснее, но очередной привет редакторам/корректорам (если они вообще остались на сайте). Допускаю, конечно, что Карпин сказал "бори́тесь", но всё же вряд ли.
Сеть ресторанов прямо с Чехии