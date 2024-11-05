Барко впервые не забил с пенальти за «Спартак» – в матче с «Ростовом». У аргентинца было 5 голов с точки
Эсекиэль Барко впервые не забил с пенальти в «Спартаке».
Красно-белые принимают «Ростов» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
Аргентинский полузащитник хозяев не смог поразить ворота соперника с 11-метровой отметки – он бил в правый от себя угол, но удар отразил вратарь гостей Рустам Ятимов.
Барко впервые за время в «Спартаке» не реализовал пенальти. Ранее у него было 5 удачных попыток.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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