Барко впервые не забил с пенальти за «Спартак» – в матче с «Ростовом». У аргентинца было 5 голов с точки

Эсекиэль Барко впервые не забил с пенальти в «Спартаке».

Красно-белые принимают «Ростов » в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

Аргентинский полузащитник хозяев не смог поразить ворота соперника с 11-метровой отметки – он бил в правый от себя угол, но удар отразил вратарь гостей Рустам Ятимов .

Барко впервые за время в «Спартаке » не реализовал пенальти. Ранее у него было 5 удачных попыток.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ростов».