Может, стиль Карпина вредит «Ростову»?

Изучаем привозы и короткие розыгрыши.

Привозы после розыгрышей у своей штрафной – отличительная черта «Ростова» в этом сезоне. Голевая ошибка Одоевского/Глебова в игре 11-го тура со «Спартаком» (0:3) обострила вопрос: готова ли команда к требованиям Валерия Карпина и применим ли его современный стиль в РПЛ?

У «Ростова» проблемная защита, и это объяснимо

«Ростов» посыпался после сентябрьской паузы: проиграл в гостях «Краснодару» (0:2), не забил дома с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Акроном» (0:2) и влетел «Спартаку» в Москве (0:3).

В первой части сезона больше «Ростова» (20) пропускал только «Пари НН» (21), столько же – «Оренбург», «Химки» и «Ахмат». По допущенным xG – 11-й в РПЛ. При этом системного давления на его ворота нет: 5-й по ударам соперника, 4-й по допущенным пасам в радиус 18 метров от ворот.

Есть три причины сбоя обороны.

1. Прессинг-стиль провоцирует ошибки.

При Карпине «Ростов» смело давит на чужой трети, рискованно оставляет 3-в-3 в защите, из-за чего получает атаки на пространстве. Количество пропущенных голов с игры за 5 сезонов наглядно иллюстрирует зависимость обороны «Ростова» от эволюции стиля.

С каждым сезоном Карпин стремится играть без мяча агрессивнее, но защитники «Ростова» не всегда готовы выдерживать высокую линию, поэтому чаще ошибаются при забросах за спину.

2. Индивидуальные провалы, в том числе из-за плохой формы Максима Осипенко и Умара Сако.

3. Слабая игра вратарей.

Рустам Ятимов не справился с дальними ударами Глушенкова (0:5 от «Зенита») и Мансильи (3:2 с «Оренбургом»), отбил удар Цыпченко прямо на ногу Орозко (3:1 на выезде с «Крыльями»), Сахархизан наказал за плохую подстраховку (против того же «Оренбурга»). Даниил Одоевский на пару с Мелехиным ошибся против «Химок в Кубке и поучаствовал в привозе в матче со «Спартаком».

Низкие розыгрыши работают – несмотря на ошибки под прессингом

В этом сезоне «Ростов» пропустил дважды из-за потерь при выходе из-под прессинга. В матче с «Локомотивом» Андрей Лангович фактически ассистировал Алексею Батракову, а в последнем туре Наиль Умяров хитро накрыл Данила Глебова после паса от вратаря Даниила Одоевского.

Пока это соответствует привычному графику. В предыдущих двух сезонах «Ростов» минимум по четыре раза пропускал после неудачных розыгрышей.

При стиле Карпина такие привозы неизбежны, это побочный эффект от стремления открывать свободные зоны в атаке.

Например, привоз Ланговича против «Локо» – технический брак при передаче на свободного партнера в центре. Избежав обреза, «Ростов» легко мог получить преимущество впереди. Смелые диагонали Осипенко и передачи Сако вперед на Ланговича в широкой позиции помогали перебивать давление «Локомотива» и выходить на пространство впереди.

Тикнизян при давлении на оборону «Ростова» часто играл узко, из-за чего «Локомотив» не успевал закрывать фланг. Так «Ростов» угрожал забросами за спину.

Благодаря этому принципу «Ростов» забил. Осипенко разрушил прессинг шикарной диагональю направо, а Роналдо вбежал за спину Морозову и Сильянову.

Да, привоз Одоевского и Глебова выглядел очень ярко, но ошибка не исключает положительный эффект от розыгрышей «Ростова» – даже в том же матче со «Спартаком».

До гола Умярова команда Карпина справлялась с персональным прессингом «Спартака» благодаря смелости вратаря (вытягивал на себя одного из пары Угальде – Николсон) и опорников Глебова и Саравии (отрывались от Мартинса и Умярова и катили свободному ЦЗ). Таким образом «Ростов» удачно отрезал первую линию давления, получал пространство для продвижения в полуфлангах/флангах и закреплялся на чужой половине.

Дерзкий стиль оголял структурную слабость «Спартака»: Глебов и Саравия вытягивали в глубину Мартинса и Умярова, опускающегося Мохеби подхватывал Литвинов, но вынужденно оттягивался к защитникам после переводов на Осипенко и Сако. Так «Ростов» спокойно находил пространство в опорной зоне.

Розыгрыши не предполагали лишний риск перед штрафной – Одоевский перебивал давление выносами, если не находил короткий адрес. Безусловно, его совместная ошибка с Глебовым – чудовищная, но нельзя игнорировать блестящую работу Умярова: проанализировал прошлые розыгрыши, шикарно ускорился, прочитал эпизод, зайдя слева от Глебова и заблокировав перевод на Сако.

Розыгрыши «Ростова» не доведены до безумства. Они продуманны, сочетают разные инструменты (хитрые движения опорников, разрезающие пасы вратарей), которые помогают разбивать прессинг, закрепляться на чужой трети, выходить на кроссы и формировать структурное преимущество. В рамках стиля ошибки неизбежны, важно учитывать их контекст.

Уход Песьякова повлиял на стиль «Ростова» – вратарей задействуют реже, чем раньше

Летом «Ростов» расстался с вратарями Сергеем Песьяковым и Никитой Медведевым, на их место пришли Рустам Ятимов, Хидает Ханкич и Даниил Одоевский.

В командах Карпина голкиперы имеют специфическую роль: должны подстраиваться под стиль, а не наоборот. В первую очередь важен контроль мяча под прессингом. Вратарь участвует в построении атак, разбивает давление смелыми передачами, не боится соперника. И Одоевский, и Ятимов адаптируются к новой системе – входят в пятерку вратарей РПЛ с самым коротким пасом.

Сейчас Одоевский выигрывает конкуренцию у Ятимова и Ханкича: надежнее на линии и лучше играет ногами. Он гораздо чаще задействуется при владениях, не торопится выбивать мяч и играет с ближним, но при отсутствии вариантов спокойно переходит на забросы.

Ятимову тяжелее: партнеры реже включают его в розыгрыши.

Никто из новых вратарей не похож на Песьякова, уход которого повлиял на стиль команды. В игре ногами он сильнее любого нынешнего голкипера «Ростова», лучше сканирует пространство и устойчивее под давлением.

После расставания с Песьяковым Карпин по-прежнему настаивает на включении вратаря во владение, но реже, чем в прошлых сезонах. Причина – разумеется, в уровне исполнителей.

Главное отличие нынешнего «Ростова» от версии с Песьяковым – вратари пасуют короче и скорее просто сохраняют владение, чем обостряют. С одной стороны, это влияет на качество розыгрышей, делает команду менее вариативной. С другой, несоответствие Одоевского и Ятимова стилю может привести к разным последствиям: либо заставит Карпина адаптироваться и избавит от лишних рисков, либо спровоцирует еще больше ошибок.

Короткие розыгрыши – фишка Карпина. Он копировал «Брайтон» и экспериментировал с 4-4-3

Еще раз: трудно переоценить важность коротких розыгрышей для Карпина. Они постоянно эволюционируют, система адаптируется под разные типы давления, учитывается опыт европейских клубов.

Например, в сезоне 2022/23 «Ростов» удивлял трансформацией классических 4-3-3 в 3-4-3 на мяче. Позже Карпин экспериментировал с ролью Песьякова: поднимал его третьим центральным защитником в линию или использовал вместе с Глебовым между центральными защитниками. Это позволяло ЦЗ атаковать полуфланги, крайние защитники занимали широкие и высокие позиции, а вингеры располагались между линиями и перегружали середину.

Получалась своеобразная интерпретация нашумевших 4-4-3 от Тодда Боули.

В следующем сезоне Карпин подготовил новую идею: перешел на блок 4-2, вдохновившись модным «Брайтоном» Де Дзерби. Главное структурное отличие от прошлого сезона – крайние защитники оставались на своей половине, а за создание ширины на чужой половине отвечали вингеры.

Как это работало? Первая линия (вратарь, четверка защитников и пара опорников) выманивали на себя шестерку прессингующих, дальше шел заброс от Песьякова на опускающегося в глубину нападающего (на одну линию с ним поднималась одна из восьмерок). Далее нападающий выдергивал за собой одного из центральных защитников, подыгрывал краям. В этот момент вингеры стартовали за спину – так «Ростов» получал атаки на пространстве.

Карпин придумал, как модернизировать идеи Де Дзерби, чтобы они работали и против не прессингующих команд. Например, при владении в середине поля «Ростов» мог выстраиваться в 3-4-3 с квадратом в центре. Глебов опускался в первую линию, центральные защитники расходились широко, крайние защитники занимали высокие позиции на флангах. Восьмерки находились на одной линии, а для подыгрыша к Комличенко сдвигался правый вингер. Левый вингер Мохеби уходил в центр нападения и стартовал за спину. Так в прошлом сезоне «Ростов» разобрал «Рубин» в 4-м туре.

При Карпине у «Ростова» порядок с идеями на своей половине (если не брать в расчет привозы), но у чужой штрафной стабильно серьезные трудности.

«Нам надо улучшать действия в финальной трети, – говорил он в интервью Слуцкому в феврале 2023-го. – Но мы можем это сделать, а потом туда не дойдем. Поэтому отрабатываем то, что у нас иногда получается более-менее. Мы хотим улучшать действия в финальной трети, но не забываем про действия на своей и средней третях. Этот сезон показывает, что мы не самая забивная команда, не больше всех создающая, но доходящая туда [к чужой штрафной]. Нам не хватает предпоследнего-последнего паса. Для этого нужно мастерство и быстрое принятие решений».

Выводы

● «Ростов» плохо стартовал, провалился после сентябрьской паузы и ужасно обороняется: защитники не выдерживают игру с высокой линией, Осипенко и Сако в плохой форме.

● Ошибки «Ростова» под прессингом – издержки стиля Карпина. Яркие привозы случаются, но короткие розыгрыши помогают создавать моменты. Работают против прессингующих соперников, открывают путь к чужой штрафной, максимизируют качества пасующих центральных защитников и опорников и выделяют «Ростов» в РПЛ.

● Одоевский и Ятимов полноценно не заменили Песьякова: хуже играют ногами, меньше обостряют и сужают возможности при выходе из-под прессинга. Хотя «Ростов» по-прежнему настаивает на включении вратаря в построение атак, задействует его реже, чем раньше.

● Карпин здорово адаптирует системы розыгрышей под разные типы давления, агрессивно прессингует сам и фирменным стилем прокачивает не только «Ростов», но и всю лигу.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов