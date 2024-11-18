Аморим и большая часть его штаба получили визы. Португалец провел первую тренировку в «МЮ»
Рубен Аморим приступил к работе в «Манчестер Юнайтед».
ESPN передает, что португалец, как и большая часть его штаба, получил британскую рабочую визу на прошлой неделе.
Сегодня новый главный тренер уже провел первую тренировку на базе манкунианцев. Он готовит команду к матчу против «Ипсвича», назначенному на воскресенье.
Рубен Аморим: «МЮ» – самый большой клуб Англии. Нужно пытаться побеждать снова»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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