Аморим и большая часть его штаба получили визы. Португалец провел первую тренировку в «МЮ»

Рубен Аморим приступил к работе в «Манчестер Юнайтед».

ESPN передает, что португалец, как и большая часть его штаба, получил британскую рабочую визу на прошлой неделе.

Сегодня новый главный тренер уже провел первую тренировку на базе манкунианцев. Он готовит команду к матчу против «Ипсвича », назначенному на воскресенье.

Рубен Аморим: «МЮ» – самый большой клуб Англии. Нужно пытаться побеждать снова»