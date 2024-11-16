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Рубен Аморим: «МЮ» – самый большой клуб Англии. Нужно пытаться побеждать снова»

Рубен Аморим назвал «МЮ» самым большим клубом Англии.

– У вас уже была экскурсия по стадиону.

– Когда приезжаешь в тренировочный центр «МЮ», чувствуешь это. Но когда посещаешь стадион, все по-другому. Ты видишь трофеи. Видишь трагедию, которую мы пережили как клуб. После крушения (Авиакатастрофы в Мюнхене 6 февраля 1958 года – Sports) мы стали чемпионами Европы. Такую силу важно заложить в нашу команду.

Важно чувствовать, что это «Манчестер Юнайтед». Не побеждая много лет, вы начинаете терять этот дух. Поэтому нужно четко понимать, что ты хочешь донести до футболистов. Нужно, чтобы все игроки делали одно и то же, чтобы вернуть это чувство.

– То есть вы считаете, что история должна вдохновлять команду?

– Совершенно точно. Мы – «Манчестер Юнайтед». Да, мы уже давно не брали АПЛ. Но если вы спросите, я отвечу, что «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в Англии. Это часть истории. Нужоть решить эту проблему, попытаться победить снова, – сказал тренер «МЮ».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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