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  • У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага. Боссы «МЮ» просят тренера раскрыть потенциал текущего состава и считают «трансферную чехарду» губительной
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У Аморима будет меньше денег на покупки, чем у тен Хага. Боссы «МЮ» просят тренера раскрыть потенциал текущего состава и считают «трансферную чехарду» губительной

Рубену Амориму придется работать в более стесненных условиях, чем Эрику тен Хагу.

The Telegraph утверждает, что в «Манчестер Юнайтед» хотят покончить с «трансферной чехардой», а потому у нового главного тренера в распоряжении будет меньший бюджет, чем у его предшественника.

Перед португальцем будет стоять задача полностью раскрыть потенциал текущего состава. Руководство не собирается перестраивать команду и считает, что она способна на большее. Постоянные «встряски» боссы считают губительными и ведущими к финансовой неустойчивости.

В «МЮ» надеются, что Аморим сможет, в частности, поспособствовать развитию Расмуса Хейлунда и Мэйсона Маунта.

Новому тренеру дадут время оценить состав, и лишь затем начнется составление планов на летнее трансферное окно. Зимой «МЮ» вряд ли будет активно работать на рынке.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
logoМэйсон Маунт
деньги
logoРасмус Хейлунд
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