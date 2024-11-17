«МЮ» хочет закрыть сделку по переходу 17-летнего вингера «Спортинга» Кенда как можно скорее. Отступные игрока – 100 млн евро
«МЮ» нацелен на Жеовани Кенда из «Спортинга».
Как сообщает A Bola, манкунианцы хотят как можно раньше договориться о трансфере 17-летнего вингера, чтобы игрок присоединился к команде следующим летом, когда ему уже исполнится 18 лет.
Сумма отступных в контракте Кенда составляет 100 миллионов евро – самая высокая в «Спортинге» наряду с клаусулой Виктора Дьокереша.
Отмечается, что интерес «МЮ» к португальцу появился еще до назначения Рубена Аморима главным тренером, и первые контакты начались до его прихода.
Стартовое предложение клуба будет не ниже 40 миллионов евро, но вполне вероятно, что конечная сумма возрастет.
В текущем сезоне Кенда провел 11 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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