«МЮ» хочет закрыть сделку по переходу 17-летнего вингера «Спортинга» Кенда как можно скорее. Отступные игрока – 100 млн евро

«МЮ» нацелен на Жеовани Кенда из «Спортинга».

Как сообщает A Bola, манкунианцы хотят как можно раньше договориться о трансфере 17-летнего вингера, чтобы игрок присоединился к команде следующим летом, когда ему уже исполнится 18 лет.

Сумма отступных в контракте Кенда составляет 100 миллионов евро – самая высокая в «Спортинге » наряду с клаусулой Виктора Дьокереша.

Отмечается, что интерес «МЮ » к португальцу появился еще до назначения Рубена Аморима главным тренером, и первые контакты начались до его прихода.

Стартовое предложение клуба будет не ниже 40 миллионов евро, но вполне вероятно, что конечная сумма возрастет.

В текущем сезоне Кенда провел 11 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его статистика – здесь .