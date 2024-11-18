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Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще одна африканская страна. На осень есть контракты с Эквадором и Венесуэлой, могут появиться Уругвай или Колумбия»

Тимур Гурцкая рассказал, с какими командами в 2025-м сыграет сборная России.

«В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая.

На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoСборная России по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
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