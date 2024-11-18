Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще одна африканская страна. На осень есть контракты с Эквадором и Венесуэлой, могут появиться Уругвай или Колумбия»
Тимур Гурцкая рассказал, с какими командами в 2025-м сыграет сборная России.
«В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая.
На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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