Гурцкая об играх России в 2025-м: «Подписана Нигерия, будет еще одна африканская страна. На осень есть контракты с Эквадором и Венесуэлой, могут появиться Уругвай или Колумбия»

Тимур Гурцкая рассказал, с какими командами в 2025-м сыграет сборная России.

«В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет еще одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая.

На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.