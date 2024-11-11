Гурцкая о Слишковиче: «Оренбург» ошибся с тренером, через 5 туров команда будет обречена. Его взяли за то, что красиво болтает на шоу – ни истории, ни биографии, ничего»
«Оренбург» не выиграл ни одного из 4 матчей Мир РПЛ под руководством Слишковича, проиграв в 3 последних турах подряд. Команда занимает последнее, 16-е, место в таблице по итогам 1-го круга.
– Матч «Оренбурга» против «Махачкалы» – показатель, что «Оренбург» ошибся с тренером. Слишкович хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой. Он хочет отойти назад и ловить соперника на контратаках, но «Оренбург» – очень легковесная команда, какая-то пушинка.
Ее «Динамо» Махачкала просто избила, они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы «Динамо» имело такое большое преимущество. Махачкала на каждом участке поля была сильнее.
Этот «Оренбург» – как команда Медиалиги: выходит делать шоу, а люди выходят очки брать. Если они быстро не признают, что Слишкович – ошибка, они вылетят. Эта команда будет обречена через пять туров.
– Это самая вероятная отставка для вас?
– Нет, но самая очевидная. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает на шоу. Это изначально неправильно. У него нет никакой истории, биографии, ничего.
– Кто вам сказал, что Слишковича взяли за это?
– Я говорю, что его взяли за это.
– Это вам кто сказал?
– Крузенштерн. Приехал с плавания и сказал. Какая разница кто сказал?
По такому принципу «Оренбург» должен следующим тренером взять Григоряна. Будет тренер, который будет красиво рассказывать на пресс-конференциях, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол брат!».
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