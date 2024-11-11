  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Слишковиче: «Оренбург» ошибся с тренером, через 5 туров команда будет обречена. Его взяли за то, что красиво болтает на шоу – ни истории, ни биографии, ничего»
6

Гурцкая о Слишковиче: «Оренбург» ошибся с тренером, через 5 туров команда будет обречена. Его взяли за то, что красиво болтает на шоу – ни истории, ни биографии, ничего»

Тимур Гурцкая считает ошибкой назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».

«Оренбург» не выиграл ни одного из 4 матчей Мир РПЛ под руководством Слишковича, проиграв в 3 последних турах подряд. Команда занимает последнее, 16-е, место в таблице по итогам 1-го круга.

– Матч «Оренбурга» против «Махачкалы» – показатель, что «Оренбург» ошибся с тренером. Слишкович хочет играть в футбол, в который он играл с более качественной командой. Он хочет отойти назад и ловить соперника на контратаках, но «Оренбург» – очень легковесная команда, какая-то пушинка.

Ее «Динамо» Махачкала просто избила, они их повесили на канаты и просто избивали. Я никогда не видел, чтобы «Динамо» имело такое большое преимущество. Махачкала на каждом участке поля была сильнее.

Этот «Оренбург» – как команда Медиалиги: выходит делать шоу, а люди выходят очки брать. Если они быстро не признают, что Слишкович – ошибка, они вылетят. Эта команда будет обречена через пять туров.

– Это самая вероятная отставка для вас?

– Нет, но самая очевидная. Тренера, которого взяли за то, что он красиво болтает на шоу. Это изначально неправильно. У него нет никакой истории, биографии, ничего.

– Кто вам сказал, что Слишковича взяли за это?

– Я говорю, что его взяли за это. 

– Это вам кто сказал?

– Крузенштерн. Приехал с плавания и сказал. Какая разница кто сказал?

По такому принципу «Оренбург» должен следующим тренером взять Григоряна. Будет тренер, который будет красиво рассказывать на пресс-конференциях, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол брат!».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoАлександр Григорян
Тимур Гурцкая
медийный футбол
Это футбол, брат!
logoВладимир Слишкович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Слишкович: «У «Краснодара» – два гола, у «Оренбурга» – две штанги. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение»
133 ноября, 19:22
«Оренбург» не побеждает в 13 матчах РПЛ подряд и идет 16-м. После 2:0 со «Спартаком» – 8 поражений и 5 ничьих
93 ноября, 18:54
Писарев об «Оренбурге»: «Главный претендент на вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги. Там все время вопрос выбора тренера, в Нижнем тоже. Вы о чем вообще думаете?»
3630 октября, 07:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Президент «Барсы» был зол в перерыве игры с «Сосьедадом». После отмены гола Левандовского Лапорта повторял: «Это невозможно»
4 минуты назад
Президент «Милана» Скарони: «Горд быть главой единственной истинной команды Милана. Мы остаемся самым интернациональным клубом Италии»
215 минут назад
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководству в церковь сходить надо. Как можно звать директора из Чемпионшипа, хотите вылететь в Первую лигу? Пусть не плачутся – возьмите нормальный менеджмент»
1435 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Должен быть в тройке по итогам сезона – по составу, функционалу, качеству футбола»
938 минут назад
Экс-судья Федотов о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «Мяч вылетел из толпы и непонятно куда попал. Даже если в руку – это естественное движение. Ни один ВАР в такой момент не полезет»
1246 минут назад
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
47 минут назадСпецпроект
Сергей Юран: «Российские тренеры могут работать в Европе. Там что, Марс? Не квадратным мячом играют. Вера в себя у нас утрачена, грустно – мы великая держава, 160 млн человек»
2655 минут назад
Бразильская конфедерация не ведет переговоров с Пепом: «Он один из величайших тренеров мира, но никаких контактов не было»
3сегодня, 18:40
Глава ВАР в Испании об отмене гола Левандовского: «У игрока отслеживается 29 точек, одна из них – стопа. У ВАР 10 камер, которые не используются в трансляции. Критикуют по незнанию»
23сегодня, 18:40
Месси после вылета из плей-офф МЛС: «Хотя «Интер» достиг некоторых целей, мы хотели большего. Будем готовиться к тому, чтобы стать сильнее в следующем году»
35сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
Наумов о Батракове: «Стоит 20-25 млн евро с учетом перспективности и возможностей. Таких сильных игроков нельзя отдавать в российские клубы»
822 минуты назад
Довбик получил приз лучшему бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги от Marca. Мичел – тренер сезона, Иско – лучший игрок по версии болельщиков
645 минут назад
Орлов о Караваеве: «Не растет в мастерстве, не лидер – его обыграли, а он голову опустил и обреченно поплелся назад. Почему бы «Зениту» справа не выпускать Эраковича?»
648 минут назад
Максименко о Промесе: «Скучаю по Квинси, он стал частью «Спартака». Хотелось бы поскорее увидеться с ним в России»
3сегодня, 18:32
Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»
11сегодня, 18:18
Бафетимби Гомис завершил карьеру. Экс-форварду «Лиона», «Галатасарая» и «Марселя» – 39 лет
10сегодня, 18:06
Мармуш забил со штрафных в трех матчах подряд. Хавбек «Айнтрахта» с 3 голами лидирует в топ-5 лиг по этому показателю в сезоне
6сегодня, 17:59
Мостовой, Жирков, Ананко, Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Харисова снялись в костюмах времен Черенкова перед матчем легенд «Спартака» и «Динамо»
21сегодня, 17:49Фото
Сергей Юран: «Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть РПЛ. Понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать»
13сегодня, 17:42
«Бавария» продлит контракт с Упамекано, защитник нравится Компани. Переговоры начнутся в ближайшие недели
4сегодня, 17:35