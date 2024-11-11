Гурцкая о Барко: «Оказался в «Спартаке» случайно, он рассчитывал на переезд в Европу. Если бы Эсекиэль не быканул и не обиделся на агента, никогда не приехал бы в Россию»
– Даже если «Спартак» негативно оценивает летнее трансферное окно, зачем увольнять Амарала только за него?
– Клуб понимает, что у Амарала нет потенциала, он не станет сильнее в зимнее трансферное окно. Они-то знают правду.
Станковича привел не Амарал, я продолжаю на этом настаивать. Я знаю, как Барко появился в России – абсолютно случайно.
После «Атланты» Барко рассчитывал на переезд в Европу, как Альмирон, который перешел в «Ньюкасл». У Барко была большая агентская группа, она подвели его – Барко остался без агента.
Какой-то третьеразрядный агент, который откуда-то знает Амарала по «Бенфике», такой же неходячка, как и Амарал, как-то связался с ним. И они случайно привезли сюда Барко.
Барко – находка «Спартака». Но если бы Барко не быканул и не обиделся на агента, который вернул его в «Ривер Плейт», Барко никогда не оказался бы в России, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»
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