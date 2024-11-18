Карпин о матче с Сирией: «Будет намного сложнее, чем с Брунеем – для этого не надо быть семи пядей во лбу. Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера»

Валерий Карпин сравнил сборные Сирии и Брунея.

19 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Сирии в Волгограде. 15 ноября россияне разгромили сборную Брунея (11:0).

– Смотрели предыдущие матчи Сирии? Как оцените их игроков из Южной Америки?

– Игроков команды соперника мы не оцениваем никогда, смотрим больше за командными действиями. Миллион процентов это по силе и качеству командной игры не Бруней . Команда сильнее и сыграннее, видна работа тренера.

Игра будет абсолютно другой, будет намного сложнее. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, она как минимум в два раза сильнее по рейтингу.

Мы не понимали, как Бруней будет играть, а здесь есть материалы. Понятно, что они выйдут, скорее всего, в четыре защитника, были матчи, где они прессинговали и пытались выходить из обороны за счет коротких передач.

– Вы всегда говорите, что задача сыграть на ноль. Ждать ли разгромной победы?

– Задача эта ставится независимо от соперника – сыграть на ноль и как можно больше забить. Эта задача в каждой игре стоит. Как это будет, зависит от двух команд.

Прежде всего надо попытаться сделать то, что мы хотим увидеть, что мы тренировали. Если мы хорошо это сделаем, будет результат. А какой – без понятия, – сказал главный тренер сборной России.