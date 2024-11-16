«Россия – одна из сильнейших команд мира. Бруней – слабая сборная, с нами будет другой счет». Глава пресс-службы Сирии о матче с РФ
В сборной Сирии назвали Россию одной из сильнейших команд мира.
«Мы смотрели матч Брунеем, но счет нашей игры с Россией предугадать не можем. Просто команда Брунея – слабая сборная, а в матче с нами будет совсем другая игра и счет.
Сборная России – одна из сильнейших команд мира, поэтому нам будет очень сложно.
Тяжело, но Сирия – тоже хорошая команда, и российские фанаты увидят совершенно другой уровень игры после матча в Краснодаре», – сказал директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.
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