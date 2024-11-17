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Карпин о том, что 6 игроков сборной не сыграют с Сирией: «Не видим смысла везти 29 футболистов на один матч»

Валерий Карпин объяснил отсутствие ряда футболистов сборной на матче с Сирией.

После игры с Брунеем (11:0) расположение национальной команды покинули 6 игроков – Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Федор Чалов.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру.

Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов.

Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч с командой Сирии пройдет 19 ноября в Волгограде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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