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Ловчев о сборной: «Играть с Брунеем оскорбительно, но осуждать РФС не надо. Это же политика – надо показать, что с Россией можно играть»

Евгений Ловчев высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.

Национальная команда провела матча с Брунеем (11:0) 15 ноября и сыграет с Сирией 19 ноября.

– Честно говоря, не смотрел матч с Брунеем. В это время был в Норильске, меня попросили несколько дней потренировать медийную команду. Поэтому когда матч сборной начинался, я как раз был занят. Но в целом мне неинтересно это было.

Наверное, это оскорбительно – играть с Брунеем. Но осуждать РФС не надо. Это же политика. Надо показать, что с нами можно играть, какие-то договоренности с ФИФА есть.

По поводу Сирии сказать особо нечего. Не знаю, как они играют, что за футболисты приедут. Безусловно, Сирия сильнее Брунея, тут без вопросов.

– Будете ли смотреть?

– Наверное, да. Сейчас вот отогреюсь только после Норильска, – сказал экс-защитник «Спартак» и сборной СССР Ловчев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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