Ловчев о сборной: «Играть с Брунеем оскорбительно, но осуждать РФС не надо. Это же политика – надо показать, что с Россией можно играть»
Национальная команда провела матча с Брунеем (11:0) 15 ноября и сыграет с Сирией 19 ноября.
– Честно говоря, не смотрел матч с Брунеем. В это время был в Норильске, меня попросили несколько дней потренировать медийную команду. Поэтому когда матч сборной начинался, я как раз был занят. Но в целом мне неинтересно это было.
Наверное, это оскорбительно – играть с Брунеем. Но осуждать РФС не надо. Это же политика. Надо показать, что с нами можно играть, какие-то договоренности с ФИФА есть.
По поводу Сирии сказать особо нечего. Не знаю, как они играют, что за футболисты приедут. Безусловно, Сирия сильнее Брунея, тут без вопросов.
– Будете ли смотреть?
– Наверное, да. Сейчас вот отогреюсь только после Норильска, – сказал экс-защитник «Спартак» и сборной СССР Ловчев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий