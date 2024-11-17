Губерниев о матче с Сирией: «Главное, чтобы у сирийцев на стриптиз-клуб и бар сил потом не хватило. Ничего не жду – Россия победит»
Товарищеский матч против команды Сирии пройдет в Волгограде 19 ноября. В пятницу Россия обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0.
«Я ничего не жду от матча со сборной Сирии. Наша команда сыграет, победит и наберет необходимые очки для рейтинга ФИФА.
Бруней и Сирия – соперники не бог весть какие, конечно. Но надо продолжать гнуть свою линию, вызывать игроков, поддерживать институт сборных России и играть с теми командами, которые соглашаются.
Самое главное, чтобы у сборной Сирии потом не хватило сил на стриптиз-клуб и бар. Может, они выложатся до конца во время матча и дадут бой сборной России», – сказал комментатор и ведущий.
Игроки сборной Брунея пили пиво и курили кальян в баре Краснодара после 0:11 от России, несмотря на запрет. В стрип-клуб их не впустили (Kub Mash)
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