Личка о матчах сборной России: «Я бы искал партнера из РПЛ. Когда видишь 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это все»
– Понятно, что, если бы все было нормально, сегодня Россия играла бы в Лиге наций, отборе на ЧМ.
Вам очень тяжело искать соперников. Когда видишь счет 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это все. Не хочется принижать Бруней, надо уважать всех соперников, но такой уровень – слишком низко.
Но я понимаю Карпина, который хочет, чтобы игроки сборной встречались, тренировались вместе и получали игровую практику.
Также я рад, что мои игроки – Фома (Даниил Фомин) и Тюка (Константин Тюкавин) – не травмируются в таких матчах. Если выигрываешь 11:0 и получаешь повреждение, болит в три раза сильнее. Не хочу говорить, хорошо играть с такими соперниками или плохо.
– Вы понимаете принципиальность Карпина, который хочет играть только с другими сборными, а не с клубами, например?
– Это мнение Валерия Карпина. У каждого может быть свое. Честно, я бы искал партнера из чемпионата России в такой ситуации. Но говорю только за себя, Карпина я тоже хорошо понимаю, – сказал тренер «Динамо».
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