Александр Медведев: «Мужской сборной Брунея ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»
Александр Медведев высказался о женской команде «Зенита».
Женский «Зенит» ранее стал чемпионом России.
– Нечасто так бывает, что судьба чемпионата решается в последнем матче с основным конкурентом. И, когда все зависит от тебя.
Был боевой матч, очень интересный, ошибались и те, и другие. Потрясающий по красоте гол, спасение на последних минутах, эмоции болельщиков – это все красивый, настоящий футбол.
– Не хуже, чем мужской?
– Не хуже. Он другой, но не хуже.
– Вопрос на засыпку: с каким счетом завершился бы матч между женским «Зенитом» и мужской сборной Брунея?
– Я думаю, Брунею ничего не светило бы в этом матче, – сказал глава правления «Зенита» Медведев.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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