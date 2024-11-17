  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Медведев: «Мужской сборной Брунея ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»
6

Александр Медведев: «Мужской сборной Брунея ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»

Александр Медведев высказался о женской команде «Зенита».

Женский «Зенит» ранее стал чемпионом России.

– Нечасто так бывает, что судьба чемпионата решается в последнем матче с основным конкурентом. И, когда все зависит от тебя.

Был боевой матч, очень интересный, ошибались и те, и другие. Потрясающий по красоте гол, спасение на последних минутах, эмоции болельщиков – это все красивый, настоящий футбол.

– Не хуже, чем мужской?

– Не хуже. Он другой, но не хуже.

– Вопрос на засыпку: с каким счетом завершился бы матч между женским «Зенитом» и мужской сборной Брунея?

– Я думаю, Брунею ничего не светило бы в этом матче, – сказал глава правления «Зенита» Медведев

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
женский футбол
logoАлександр Медведев
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (сборные)
ахахаха
logoЖФК Зенит
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о «Фенербахче»: «Зенит» договорился о продлении сотрудничества, будем расширять программу. Российские туристы – номер один в Турции, у наших стран экономические связи»
13сегодня, 13:13
Президент «Фенербахче»: «Приедем отпраздновать столетие «Зенита» в мае – надеюсь, они станут чемпионами, как мы в 2007-м. Политика не должна смешиваться с футболом»
31сегодня, 11:43
Александр Медведев: «Женский футбол – другой, но он – настоящий. По страсти иногда сильнее мужских матчей, мальчишкам можно поучиться»
24сегодня, 08:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дедушка Вьери обещал платить ему по 5 000 лир за каждый гол: «В первых двух играх я забил около 7 голов, и мы договорились на тысячу»
4 минуты назад
Ван дер Варт осудил Вегорста за празднование гола Венгрии после приостановки матча: «Мне стало тошно. Ваут радовался, будто забил в финале ЧМ – стоило сдержаться»
620 минут назад
Педро: «Благодарен «Роме» за то, что отпустили меня в первую команду Рима – в «Лацио»
1522 минуты назад
Лига наций. Италия против Франции, Англия примет Ирландию, Казахстан в гостях у Норвегии, Израиль сыграет с Бельгией
2636 минут назадLive
Дешам о Мбаппе: «Килиану тяжело, но нет причин в него не верить. Когда у вас три недели на отдых, есть проблемы – это может даже привести к депрессии»
42 минуты назад
Слуцкий о ежемесячных тратах: «Порядка 7-8 тысяч евро для комфортной жизни в Шанхае»
1553 минуты назад
Орельен Тчуамени: «После футбола сосредоточусь на создании семьи. Не хочу быть связанным со спортом, предпочел бы стать директором компании»
12сегодня, 13:25
Медведев о «Фенербахче»: «Зенит» договорился о продлении сотрудничества, будем расширять программу. Российские туристы – номер один в Турции, у наших стран экономические связи»
13сегодня, 13:13
«Гюлер в «Реале» несчастлив, кажется. Он сейчас не в том состоянии, в котором переходил». Денизли про 307 минут Арды в сезоне
26сегодня, 13:13
Глушаков раскритиковал трансферы «Спартака»: «Почему в клубе находятся Маркиньос, Абена и Мангаш? Жозе? Кто это? А, тот нападающий»
50сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Игру Россия – Сирия обслужат арбитры из Саудовской Аравии, Чебан – резервный судья
22 минуты назад
Первая лига. «Сочи» в гостях у «Тюмени», «Торпедо» и СКА сыграли 2:2
3537 минут назадLive
Израиль – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
37 минут назад
Италия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
437 минут назад
Англия – Ирландия. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
37 минут назад
«Ливерпуль» начал переговоры с Керкезом из «Борнмута». 21-летний защитник также интересен «МЮ»
339 минут назад
Онопко об игре с Брунеем: «Незабываемо. 30 тысяч болельщиков, атмосфера, гимн, все на высшем уровне»
4сегодня, 13:32
LEON Вторая лига А. «Челябинск» победил «Текстильщик», «Велес» уступил «Спартаку» Кострома, «Кубань» пропустила 4 гола от «Авангарда»
сегодня, 13:30
«Реал» мог начать сезон лучше, но к Мбаппе нужно привыкнуть. Я слежу за «Мадридом», это мой второй дом». Баскетболист Дончич о «сливочных»
4сегодня, 13:29
Колодин о работе Лички в «Динамо»: «Нравится. Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании»
2сегодня, 13:15