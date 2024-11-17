Александр Медведев: «Мужской сборной Брунея ничего не светило бы в матче с женским «Зенитом»

Александр Медведев высказался о женской команде «Зенита».

Женский «Зенит » ранее стал чемпионом России.

– Нечасто так бывает, что судьба чемпионата решается в последнем матче с основным конкурентом. И, когда все зависит от тебя.

Был боевой матч, очень интересный, ошибались и те, и другие. Потрясающий по красоте гол, спасение на последних минутах, эмоции болельщиков – это все красивый, настоящий футбол.

– Не хуже, чем мужской?

– Не хуже. Он другой, но не хуже.

– Вопрос на засыпку: с каким счетом завершился бы матч между женским «Зенитом» и мужской сборной Брунея?

– Я думаю, Брунею ничего не светило бы в этом матче, – сказал глава правления «Зенита» Медведев .