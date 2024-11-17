Медведев о «Фенербахче»: «Зенит» договорился о продлении сотрудничества, будем расширять программу. Российские туристы – номер один в Турции, у наших стран экономические связи»

«Зенит» и «Фенербахче» договорились о продлении сотрудничества.

Об этом заявил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев .

15 ноября «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч в Стамбуле – команда Жозе Моуринью победила со счетом 2:1. Двухлетнее соглашение о сотрудничестве было подписано клубами в марте 2023 года.

«Прежде всего, [сотрудничество] имеет спортивное значение за счет объединения разных стилей. И хотя это не официальный матч, а товарищеский, это хорошая площадка для руководства, чтобы увидеть игроков с разными характеристиками. Болельщикам понравилось качество футбола в первом матче.

Второй аспект – это отражение нашей дружбы и сотрудничества. Мы очень рады, что нашли способ продемонстрировать нашу совместную работу.

Футбол – не просто спорт, он может играть важную роль в международных отношениях и способствовать развитию отношений между странами.

Все помнят, какие у нас [с Турцией] экономические связи в области энергетики, сельского хозяйства и туризма. Российские туристы по-прежнему номер один в Турции. Насколько я знаю, определенное количество российских болельщиков приехало на матч, чтобы поддержать «Зенит»

Мы приняли решение готовиться к продлению нашего соглашения. Мы будем не просто повторять, но и расширять программу. Будет больше матчей в разных возрастных группах, больше турниров...

В футболе появляются новые методы, передовые технологии, анализ, питание. Это также является частью нашей повестки дня», – сказал Медведев.

Президент «Фенербахче»: «Приедем отпраздновать столетие «Зенита» в мае – надеюсь, они станут чемпионами, как мы в 2007-м. Политика не должна смешиваться с футболом»