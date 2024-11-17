Александр Медведев: «Женский футбол – другой, но он – настоящий. По страсти иногда сильнее мужских матчей, мальчишкам можно поучиться»

Александр Медведев оценил победу женского «Зенита» в чемпионате России.

«Матч был настоящим чемпионским, очень напряженным, силовым, самоотверженным с обоих сторон. Может, было не так много остроты футбольной, но было много самоотверженности, страсти, потрясающий по красоте гол «Зенита» после передачи с левой ноги и удара, спасение на последней минуте.

Все это отражает красоту женского футбола: он другой, но он – настоящий. А по страсти иногда сильнее, чем мужские матчи, можно мальчишкам поучиться.

Важно, что этот матч показали на федеральном канале, люди смогли убедиться, что это красиво, интересно, девчонки будут приходить в секцию», – заявил председатель правления «Зенита» Медведев .

Напомним, вчера женский «Зенит » стал чемпионом России среди женщин в третий раз подряд, победив ЦСКА (1:0) в заключительном туре.