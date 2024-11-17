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Президент «Фенербахче»: «Приедем отпраздновать столетие «Зенита» в мае – надеюсь, они станут чемпионами, как мы в 2007-м. Политика не должна смешиваться с футболом»

Президент «Фенербахче» доволен сотрудничеством с «Зенитом».

15 ноября клубы провели товарищеский матч в Стамбуле. Команда Жозе Моуринью одержала победу со счетом 2:1.

«Наши отношения зародились по политическим причинам. «Фенербахче» четко и во всеуслышание заявляет, что, по нашему мнению, политика и футбол не должны смешиваться.

Напротив, как и во многих случаях в истории, его следует использовать в мирных целях, для объединения сторон. Этому есть много примеров. Самый яркий пример – Северная и Южная Корея, которые формируют совместную команду Олимпийских игр. В этом сила спорта.

Мы также верим во фразу «Мир дома, мир во всем мире», как сказал основатель Турецкой Республики (Мустафа Кемаль Ататюрк – Спортс’’). В результате наши отношения продолжались и развивались.

Для развития отношений важна химия с обеих сторон. Добрые чувства, хорошее взаимопонимание, схожие ценности, и мы видим это здесь. Надеемся, в ближайшие годы вы услышите больше о совместной деятельности «Зенита» и «Фенербахче». Надеюсь, мы станем примером для других клубов в вопросе налаживания связей.

В следующем году «Зениту» исполняется 100 лет. В 2007 году свое 100-летие отпраздновал наш клуб. Надеюсь, вы станете чемпионами, как и мы в свой 100-летний юбилей. Мы приедем отпраздновать это событие в мае.

Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и президента клуба за полезные и продуктивные отношения, которые у нас сложились. Надеюсь, они продлятся еще много лет», – сказал Али Коч.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Фенербахче»
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