Денис Глушаков: «ЦСКА и «Зенит», наверное, не пойду тренировать. «Спартак» скоро станет чемпионом – когда я вернусь»

Денис Глушаков высказался о возможной тренерской карьере.

– У меня есть тренерская категория «A». Я могу попробовать себя где-нибудь тренером, чтобы понять – мое это или нет. Я бы пошел в клуб и из Второй лиги, и из Первой лиги. Команду РПЛ без опыта не дадут.

– Пошел бы тренировать ЦСКА или «Зенит» в будущем?

– Что будет в будущем – я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать.

– Когда «Спартак» станет чемпионом?

– Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» – чем быстрее, тем лучше, – заявил экс-капитан красно-белых.