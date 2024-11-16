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Денис Глушаков: «ЦСКА и «Зенит», наверное, не пойду тренировать. «Спартак» скоро станет чемпионом – когда я вернусь»

Денис Глушаков высказался о возможной тренерской карьере.

– У меня есть тренерская категория «A». Я могу попробовать себя где-нибудь тренером, чтобы понять – мое это или нет. Я бы пошел в клуб и из Второй лиги, и из Первой лиги. Команду РПЛ без опыта не дадут.

– Пошел бы тренировать ЦСКА или «Зенит» в будущем?

– Что будет в будущем – я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и «Зенит» не пойду тренировать.

– Когда «Спартак» станет чемпионом?

– Скоро. Когда я вернусь в «Спартак» – чем быстрее, тем лучше, – заявил экс-капитан красно-белых.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
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