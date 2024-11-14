Глушаков о матче легенд «Спартака»: «Вернулся в раздевалку, на свое место – прекрасно чувствую себя здесь. Встретились с ребятами из фан-движения, все обсудили»

Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».

37-летний футболист принял участие в матче легенд красно-белых и «Динамо » (1:2), который прошел на «Лукойл Арене » в память о Федоре Черенкове .

«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на свое место.

Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, все обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Глушаков выступал за «Спартак » с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России в сезоне-2016/17.