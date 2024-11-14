Глушаков о матче легенд «Спартака»: «Вернулся в раздевалку, на свое место – прекрасно чувствую себя здесь. Встретились с ребятами из фан-движения, все обсудили»
Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».
37-летний футболист принял участие в матче легенд красно-белых и «Динамо» (1:2), который прошел на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.
«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на свое место.
Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, все обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России в сезоне-2016/17.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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