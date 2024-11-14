  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о матче легенд «Спартака»: «Вернулся в раздевалку, на свое место – прекрасно чувствую себя здесь. Встретились с ребятами из фан-движения, все обсудили»
5

Глушаков о матче легенд «Спартака»: «Вернулся в раздевалку, на свое место – прекрасно чувствую себя здесь. Встретились с ребятами из фан-движения, все обсудили»

Денис Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».

37-летний футболист принял участие в матче легенд красно-белых и «Динамо» (1:2), который прошел на «Лукойл Арене» в память о Федоре Черенкове.

«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на свое место.

Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, все обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став с командой чемпионом России в сезоне-2016/17.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoДинамо Москва
logoФедор Черенков
logoЛукойл Арена
logoДенис Глушаков
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч легенд «Спартака» и «Динамо» посетили 14 710 зрителей
16вчера, 19:31
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» уступили легендам «Динамо»
217вчера, 18:50
Роман Павлюченко: «В нашей стране одна народная команда – «Спартак». И один народный футболист – Черенков!»
63вчера, 18:42
Ребров о стадионе «Спартака»: «Активные фанаты – очень большая сила, сейчас этого нет, к сожалению. Рассказываешь молодым, а они на тебя смотрят, как на мамонта»
5211 сентября, 10:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»
29 минут назад
Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards. Форвард «Аль-Насра» также претендует на награду игроку года
1118 минут назад
Приходите на Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал». Ждем всех 17 ноября на «ВТБ-Арене»!
19 минут назадРеклама
«Легионер «Спартака» не обязан знать Титова, Аленичева. Спартаковский дух – это не про иностранцев, знать историю не самое главное для них». Аленичев о словах Тео про Титова
828 минут назад
Винисиус, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кейн, Салах, Довбик – в числе номинантов на приз лучшему форварду от Globe Soccer Awards
1132 минуты назад
Беллингем, Родри, Кроос, Палмер, Виртц, Ольмо и Чалханоглу – в числе претендентов на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards
940 минут назад
Ямаль, Гюлер, Майну, Гарначо, Невеш, Йылдыз, Кубарси – в числе номинантов на приз лучшему молодому игроку года от Globe Soccer Awards
852 минуты назад
Анчелотти, Артета, Алонсо, Гвардиола, де ла Фуэнте, Скалони и Энрике – среди претендентов на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
12сегодня, 09:13
Кукурелья поставил бы Родри выше Карвахаля и Винисиуса в голосовании «Золотого мяча»: «Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют. Родри контролирует все. Без него «Сити» проигрывает»
12сегодня, 09:10
«Реал», «Ман Сити», «ПСЖ», «Байер», «Аль-Ахли», «Ботафого» – в числе претендентов на приз лучшему клубу от Globe Soccer Awards
8сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер купил жене самолет стоимостью 2,4 млн евро. Лиза получает лицензию пилота, ей нравится ощущение свободы во время полета
57 секунд назад
Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»
343 минуты назад
Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»
1054 минуты назад
Нгамале травмировался в матче Камеруна. У хавбека «Динамо» контузия голени
9сегодня, 08:39
Златан о «Милане»: «Люди, которые работают здесь, хотят достигать выдающихся вещей, писать историю, побеждать. Хочу добиться больших успехов с этой командой, отплатить клубу за любовь»
1сегодня, 08:29
Канисарес о Родри: «Он на уровне Бускетса. Какие-то качества у него лучше, в чем-то Серджи сильнее. Но в сегодняшнем футболе Родри превосходит его»
5сегодня, 08:24
Вингер «Акрона» Тшибота об Израиле: «Ситуация непростая. В плане безопасности чувствую себя уверенно, моя семья там. Я хотел поменять страну, поиграть в новых условиях»
4сегодня, 08:12
Онопко о том, что у Брунея будут лишь 6 игроков основы: «Это их проблемы, готовимся по нашему плану. Может, дать им своих футболистов?»
15сегодня, 07:57
Венесуэла – Бразилия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
2сегодня, 07:42
«Лада-Тольятти» снимется с LEON Второй лиги Б (Metaratings)
5сегодня, 07:16