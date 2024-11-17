Глушаков о «Спартаке»: «Шансы побороться за чемпионство есть. И за победу в Кубке тоже»
Денис Глушаков считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство.
– Как вам игра «Спартака» в нынешнем сезоне при Деяне Станковиче?
– Впечатления двоякие. Есть хорошие игры, есть не очень хорошие. Но в последнее время команда показывает положительный результат – выиграла три последних матча в чемпионате, в том числе дерби с ЦСКА (2:0).
Думаю, что шансы побороться за чемпионство у «Спартака» есть. И за победу в Кубке России тоже, – сказал экс-капитан «Спартака».
«Спартак» идет на 5-м месте в Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 9 очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Известия»
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