Ямаль, Гюлер, Майну, Гарначо, Невеш, Йылдыз, Кубарси – в числе номинантов на приз лучшему молодому игроку года от Globe Soccer Awards
Определены номинанты на приз лучшему молодому игроку года от Globe Soccer Awards.
На награду претендуют: Пау Кубарси (сборная Испании, «Барселона»), Дезире Дуэ (сборная Франции, «ПСЖ»), Алехандро Гарначо (сборная Аргентины, «Манчестер Юнайтед»), Арда Гюлер (сборная Турции, «Реал»), Кобби Майну (сборная Англии, «Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш (сборная Португалии, «ПСЖ»), Александар Павлович (сборная Германии, «Бавари»), Савио Морейра (сборная Бразилии, «Манчестер Сити»), Ламин Ямаль (сборная Испании, «Барселона) и Кенан Йылдыз (сборная Турции, «Ювентус»).
Лучшим молодым игроком 2023 года по версии Globe Soccer Awards был признан Ламин Ямаль.
Винисиус, Родри, Месси, Роналду, Беллингем, Мбаппе, Холанд, Ямаль – в числе номинантов на приз игроку года от Globe Soccer Awards
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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