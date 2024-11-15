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«Реал» накрыла осенняя хандра – впервые с 2020-го. Тот сезон мадридцы закончили без трофеев

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Когда мир узнал о переходе Килиана Мбаппе в «Реал», многие пророчили мадридцам тотальное доминирование как минимум в Ла Лиге. Но «сливочные» вдруг захандрили. Две ничьи против «Мальорки» и «Лас-Пальмаса» на старте сезона – первые тревожные симптомы. А после трех поражений заговорили о кризисе.

Три поражения за месяц и аномалия травм

Последний месяц «Реалу» совершенно не везет: «Лилль» сломал 36-матчевую беспроигрышную серию, «Барселона» поиздевалась на «Бернабеу», Винисиус не получил «Золотой мяч», а «Милан» приправил весь кошмар. 

К тому же «сливочные» впервые с 2009-го проиграли два матча подряд дома, пропустив 3+ гола в каждом из них. У Реала уже больше поражений, чем за весь прошлый сезон. Тогда укротить «сливочных» смог только «Атлетико» – обыграл в Ла Лиге и через несколько месяцев в дополнительное время выбил их из Кубка Испании.

Некоторые источники заговорили об увольнении Карло Анчелотти, а Marca выкатила список причин кризиса. Вот часть из них:

● Уход Тони Крооса.

● Снижение результативности Джуда Беллингема.

● Провал Килиана Мбаппе на позиции центрфорварда.

● Недоверие Анчелотти к молодежи. В частности, к Эндрику и Арде Гюлеру.

● Плохая реализация.

● Ухудшение игры в защите.

Сюда можно добавить аномалию травм. Только в последнем матче травмировались сразу три игрока «сливочных» – Родриго, Лукас Васкес и Эдер Милитао. 

Как реагируют аналитики?

«Реал» начал сезон с историческим достижением – получил на победу в Ла Лиге кэф 1.45. Даже на «Баварию» в Бундеслиге давали меньше (1.60). Никогда еще главный фаворит на чемпионство в Испании не котировался ниже 1.60. «Барселона», второй фаворит, отставала с критической разницей – 4.90. Спустя три месяца все перевернулось. «Барса» ушла на международный перерыв главным фаворитом, а кэф на «Реал» вырос до 2.20.

В общем этапе Лиги чемпионов «сливочные» стартовали как вторые фавориты – после «Ман Сити». Спустя четыре тура «Реал» идет на 18-й строчке. Набрал лишь шесть очков. Даже у загребского «Динамо» и «Селтика» больше. Победа мадридцев на общем этапе взлетела до 100.00. А попадание в восьмерку оценивается дороже, чем финиш в зоне стыков за плей-офф (9-24 места) – 3.20 и 1.35 соответственно.

Менее значительный скачок кэфа произошел в линии на итоговое чемпионство в ЛЧ. Изначально на «сливочных» давали 4.50, сейчас – 6.00. Букмекеры учитывают, что если «Реал» все же пробивается в плей-офф, то в играх на вылет ему почти нет равных.

«Реал» редко хандрит осенью. Последний раз – четыре года назад

Мадридцы обычно начинают сезон энергично, а если и проигрывает, то уже зимой или весной. Три поражения осенью, да еще и в пределах 30-35 дней – в последний раз такое случалось в сезоне-2020/21. Тогда «Реал» также до ноябрьского перерыва на сборные проиграл трижды. В октябре уступил два матча подряд – «Кадису» в Ла Лиге (0:1) и «Шахтеру» в ЛЧ (2:3). А через две недели отлетел от «Валенсии» – 1:4.

Главная причина – эпидемия травм, с которой так и не справились до весны. В том сезоне «сливочные» впервые за 11 лет остались без трофеев. Несмотря на это, многие игроки «Реала» бодро оценивали итоги. Например, Каземиро: «Мы боролись и сделали много хорошего. Мы старались, пережили 60 травм и коронавирус, сражались в Лиге чемпионов и претендовали на победу в Ла Лиге до последнего. Все игроки гордятся этим сезоном».

Как разберется «Реал» с кризисом и аномалией травм в этот раз, скоро узнаем. После международного перерыва «сливочных» ждет выезд к праймовым «Ливерпулю» и «Аталанте» в Лиге чемпионов.

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

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