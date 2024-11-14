Беллингем, Родри, Кроос, Палмер, Виртц, Ольмо и Чалханоглу – в числе претендентов на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards
Объявлены претенденты на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards.
В 2024 году на награду номинированы: Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (оба – «Интер»), Джуд Беллингем, Тони Кроос, Федерико Вальверде (все – «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – «Байер») и Витинья («ПСЖ»).
В 2023 году лучшим полузащитником года по версии Globe Soccer Awards был признан Родри.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Globe Soccer Awards
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