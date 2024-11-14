Беллингем, Родри, Кроос, Палмер, Виртц, Ольмо и Чалханоглу – в числе претендентов на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards

Объявлены претенденты на приз лучшему полузащитнику года от Globe Soccer Awards.

В 2024 году на награду номинированы: Николо Барелла , Хакан Чалханоглу (оба – «Интер »), Джуд Беллингем , Тони Кроос , Федерико Вальверде (все – «Реал Мадрид»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Родри («Манчестер Сити»), Флориан Виртц, Гранит Джака (оба – «Байер») и Витинья («ПСЖ»).

В 2023 году лучшим полузащитником года по версии Globe Soccer Awards был признан Родри.