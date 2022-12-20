Американский владелец «Кристал Пэлас» стал мажоритарным акционером «Лиона». Его компания выкупила 77,49% акций клуба

Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером « ».

Холдинг Eagle Football, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба. Также холдинг дополнительно инвестирует в клуб 86 миллионов евро.

, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.

Джон Текстор также является совладельцем « ». Кроме того, ему принадлежит бразильский клуб « ».