Американский владелец «Кристал Пэлас» стал мажоритарным акционером «Лиона». Его компания выкупила 77,49% акций клуба

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Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».

Холдинг Eagle Football, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба. Также холдинг дополнительно инвестирует в клуб 86 миллионов евро.

Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.

Джон Текстор также является совладельцем «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский клуб «Ботафого».

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