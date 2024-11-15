«Ливерпуль» делал запрос по Шерки из «Лиона». Сделка возможна в январе из-за финансовых проблем французского клуба

Райан Шерки заинтересовал «Ливерпуль».

21-летний полузащитник продлил контракт с «Лионом » прошлым летом до 2026 года.

По информации L’Equipe, «Ливерпуль » наводил справки по поводу возможного перехода футболиста.

В то же время сам Шерки не против переехать в Бундеслигу, где многие французские футболисты успешно раскрыли свой потенциал.

Transfermarkt оценивает Шерки в 20 миллионов евро. «Лион» хотел бы удержать как игрока как минимум до следующего лета, но финансовые проблемы клуба могут ускорить сделку уже в январе.

В текущем сезоне Шерки забил 1 гол и отдал 1 ассист в 7 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь .