«Ливерпуль» делал запрос по Шерки из «Лиона». Сделка возможна в январе из-за финансовых проблем французского клуба
Райан Шерки заинтересовал «Ливерпуль».
21-летний полузащитник продлил контракт с «Лионом» прошлым летом до 2026 года.
По информации L’Equipe, «Ливерпуль» наводил справки по поводу возможного перехода футболиста.
В то же время сам Шерки не против переехать в Бундеслигу, где многие французские футболисты успешно раскрыли свой потенциал.
Transfermarkt оценивает Шерки в 20 миллионов евро. «Лион» хотел бы удержать как игрока как минимум до следующего лета, но финансовые проблемы клуба могут ускорить сделку уже в январе.
В текущем сезоне Шерки забил 1 гол и отдал 1 ассист в 7 матчах Лиги 1. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ouest France
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости