«Стратегия саудовцев – скупить все. Они хотят моих лучших игроков из «Лиона» и «Кристал Пэлас», моего тренера из «Ботафого». Текстор о методах ближневосточных клубов

Бизнесмен Джон Текстор прокомментировал работу саудовских клубов на трансферном рынке.

«Саудовцы хотят всего. Они хотят моего лучшего игрока из « », моего лучшего игрока из « », моих лучших игроков и моего тренера из « ».

Их стратегия – скупить все. Посмотрим, что будет дальше – не только с «Ботафого», но и со всем мировым футболом», – сказал совладелец французского, английского и бразильского клубов в интервью Canal do TF.