«Стратегия саудовцев – скупить все. Они хотят моих лучших игроков из «Лиона» и «Кристал Пэлас», моего тренера из «Ботафого». Текстор о методах ближневосточных клубов
Бизнесмен Джон Текстор прокомментировал работу саудовских клубов на трансферном рынке.
«Саудовцы хотят всего. Они хотят моего лучшего игрока из «Лиона», моего лучшего игрока из «Кристал Пэлас», моих лучших игроков и моего тренера из «Ботафого».
Их стратегия – скупить все. Посмотрим, что будет дальше – не только с «Ботафого», но и со всем мировым футболом», – сказал совладелец французского, английского и бразильского клубов в интервью Canal do TF.
Просто многие молчат