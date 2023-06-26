«Стратегия саудовцев – скупить все. Они хотят моих лучших игроков из «Лиона» и «Кристал Пэлас», моего тренера из «Ботафого». Текстор о методах ближневосточных клубов

Теги Лион Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Англия лига 1 Франция Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Бизнесмен Джон Текстор прокомментировал работу саудовских клубов на трансферном рынке.

«Саудовцы хотят всего. Они хотят моего лучшего игрока из «Лиона», моего лучшего игрока из «Кристал Пэлас», моих лучших игроков и моего тренера из «Ботафого».

Их стратегия – скупить все. Посмотрим, что будет дальше – не только с «Ботафого», но и со всем мировым футболом», – сказал совладелец французского, английского и бразильского клубов в интервью Canal do TF.

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4 комментария

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Los Galácticos
В кабинетах ФИФА и УЕФА они уже давно скупили всё и всех, теперь делают это с клубами и игроками.
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llolishe
Это стратегия у Манчестер Сити шейховика скупать все
Просто многие молчат
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