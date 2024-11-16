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Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса

Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой.

Полная банка пива, брошенная с трибун, попала в голову тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре, когда он шел жать руку тренеру Гондураса после поражения (0:2) в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ. Голова Агирре была в крови.

Агирре не придал большого значения инциденту и травме. «Ничего, ничего, это футбол», – сказал 65-летний тренер.

Мексиканская федерация осудила акт насилия и потребовала от КОНКАКАФ принять немедленные действия для решения этого вопроса в соответствии с регламентом.

Фото: Gettyimages.ru/Jorge Salvador Cabrera

Опубликовано: Sports
Источник: ESPN
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КОНКАКАФ
logoсборная Гондураса по футболу
алкоголь и спорт
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