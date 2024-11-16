Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса

Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой.

Полная банка пива, брошенная с трибун, попала в голову тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре, когда он шел жать руку тренеру Гондураса после поражения (0:2) в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ . Голова Агирре была в крови.

Агирре не придал большого значения инциденту и травме. «Ничего, ничего, это футбол», – сказал 65-летний тренер.

Мексиканская федерация осудила акт насилия и потребовала от КОНКАКАФ принять немедленные действия для решения этого вопроса в соответствии с регламентом.

Фото: Gettyimages.ru /Jorge Salvador Cabrera