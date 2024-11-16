Тренеру Мексики Агирре разбили голову полной пивной банкой. Ее бросили с трибун после поражения от Гондураса
Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой.
Полная банка пива, брошенная с трибун, попала в голову тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре, когда он шел жать руку тренеру Гондураса после поражения (0:2) в рамках четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ. Голова Агирре была в крови.
Агирре не придал большого значения инциденту и травме. «Ничего, ничего, это футбол», – сказал 65-летний тренер.
Мексиканская федерация осудила акт насилия и потребовала от КОНКАКАФ принять немедленные действия для решения этого вопроса в соответствии с регламентом.
Фото: Gettyimages.ru/Jorge Salvador Cabrera
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости