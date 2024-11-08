Гуардадо объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Андрес – рекордсмен сборной Мексики по матчам и участник пяти чемпионатов мира

Андрес Гуардадо объявил о завершении карьеры в конце сезона.

38-летний мексиканский полузащитник, вероятно, проведет свой последний матч в это воскресенье. «Леон», за который выступает Гуардадо, на три очка отстает от зоны плей-ин зимней части чемпионата Мексики (Апертура). В последнем туре команда сыграет гостевой матч против «Монтеррея».

В случае выхода в плей-офф Гуардадо проведет еще несколько матчей.

«Я хотел бы публично объявить о своем решении покинуть футбол в конце этого сезона и завершить профессиональную карьеру после 19 лет. Хочу поблагодарить [президента «Леона»] Хесуса Мартинеса, который дал мне возможность завершить карьеру в Мексике. Я знаю, что все сложилось не так, как мы хотели, но я горжусь причастностью к этому клубу.

У нас еще остается небольшая надежда сыграть в плей-ин, надеюсь, что это произойдет, но если нет, то воскресный матч станет последним в моей карьере. Я ухожу с благодарностью и гордостью за все, чего я смог достичь, за то, что исполнил свою мечту», – написал Гуардадо в соцсетях.

Гуардадо является рекордсменом по количеству матчей за сборную Мексики (180), провел 433 матча за клубы Ла Лиги («Депортиво», «Валенсия», «Бетис»), а также делит рекорд по числу участий на чемпионате мира (5).