Испания – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Аргентина – 2-я, Германия – 3-я, Англия – 4-я, Португалия – 8-я, Бразилия – 9-я
Сборная Испании возглавила рейтинг фаворитов ЧМ-2026 по версии Goal.
Спортивный интернет-портал представил новую версию предварительного рейтинга фаворитов следующего чемпионата мира. Сборная Испании поднялась на первую строчку, опередив Аргентину.
Весь список выглядит так:
1. Испания;
2. Аргентина;
3. Германия;
4. Англия;
5. Италия;
6. Франция;
7. Колумбия;
8. Португалия;
9. Бразилия;
10. Нидерланды;
11. Хорватия;
12. Бельгия;
13. Канада;
14. Мексика;
15. Уругвай;
16. США.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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