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Испания – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Аргентина – 2-я, Германия – 3-я, Англия – 4-я, Португалия – 8-я, Бразилия – 9-я

Сборная Испании возглавила рейтинг фаворитов ЧМ-2026 по версии Goal.

Спортивный интернет-портал представил новую версию предварительного рейтинга фаворитов следующего чемпионата мира. Сборная Испании поднялась на первую строчку, опередив Аргентину.

Весь список выглядит так:

1. Испания;

2. Аргентина;

3. Германия;

4. Англия;

5. Италия;

6. Франция;

7. Колумбия;

8. Португалия;

9. Бразилия;

10. Нидерланды;

11. Хорватия;

12. Бельгия;

13. Канада;

14. Мексика;

15. Уругвай;

16. США

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
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logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Канады по футболу
ЧМ-2026
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