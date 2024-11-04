Хавбек «Хьюстон Динамо» Эррера получил прямую красную за плевок в сторону арбитра в матче плей-офф МЛС. Экс-игрок «Атлетико» возмутился из-за предупреждения

Эктора Эрреру из «Хьюстон Динамо» удалили за плевок в судью в матче МЛС.

Экс-игрок «Порту » и «Атлетико » получил желтую карточку во 2-м тайме матча плей-офф МЛС против «Сиэтл Саундерс ». Не согласившись с решением арбитра Армандо Вильярреала, Эррера плюнул в направлении арбитра, проходя мимо него. После проверки эпизода ВАР хавбек «Хьюстон Динамо » получил прямую красную карточку – мексиканцу грозит несколько матчей дисквалификации.

Предупреждение за споры с судьями в данном эпизоде также получил главный тренер «Хьюстона» Бен Олсен.

Матч с «Сиэтлом» стал для «Хьюстон Динамо» последним в сезоне-2024 – команда завершила сезон в МЛС , проиграв по пенальти (6:7, основное время – 1:1). Контракт Эрреры с клубом истекает в конце года, но предусматривает опцию продления на 2025 год.