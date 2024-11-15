  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ким Мин Чжэ из «Баварии» дистанционно завершает службу в корейской армии. Топ-спортсмены призываются на 540 часов вместо 18 месяцев
24

Ким Мин Чжэ из «Баварии» дистанционно завершает службу в корейской армии. Топ-спортсмены призываются на 540 часов вместо 18 месяцев

Ким Мин Чжэ завершает службу в корейской армии.

Футболист уже прошел большую часть сокращенной обязательной службы, которая для топ-спортсменов в Южной Корее длится 540 часов вместо 18 месяцев, прежде чем летом 2023 года перейти в «Наполи». Тогда Ким Мин Чжэ проводил на сборах по три недели, проходя ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.

После этой базовой подготовки Киму оставалось отслужить 100 часов. Благодаря специальному постановлению он может делать это удаленно, по видеосвязи. В видеоформате Ким беседует с южнокорейской молодежью, среди прочего, о таких важных ценностях, как дисциплина. Еженедельно на это уходит от часа до двух.

Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг» 

Опубликовано: Sports
Источник: Bild
logoБавария
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoКим Мин Чжэ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» отомстила «Баварии» с хитростью, у Холанда гол-скорпион, удивительный сухарь после унижения. Главное в ЛЧ
9224 октября, 10:15
Киммих про 1:4 с «Барсой»: «Счет несправедлив, но «Бавария» заслужила поражение. Их второй гол – следствие фола на Киме»
4023 октября, 21:46Фото
Левандовски, Кейн, Ямаль, Упамекано, Пенья и Мюллер – в старте на матч «Барселоны» и «Баварии»
1723 октября, 17:52
Маттеус о Ким Мин Чжэ: «Не уровень «Баварии», мяч отскакивает от него, у него нет быстрого, уверенного паса. Нет той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи»
2827 августа, 08:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Все актуальные вакансии Спортса’’ теперь в телеграм-канале. Подписывайтесь и приходите к нам работать!
16 ноября 2024, 09:00Вакансия
Рубен Аморим: «МЮ» должен играть без страха с первых дней. Самое важное - создать принципы, идентичность и характер»
9 минут назад
Семак о Моуринью: «Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». – «А где живот?» – «Будет»
1417 минут назад
Роналду недовольно размахивал руками, не получив пенальти в игре с Польшей. Литовец Румшас показал ему желтую
2636 минут назад
«Винисиус. Обладатель «Золотого мяча». Бесспорно». Болельщики Венесуэлы показали плакат про вингера «Реала» и Бразилии
1239 минут назадФото
Семак об 1:2 с «Фенербахче»: «Зенит» моментами играл неплохо. Чувствовался высокий класс игроков соперника. С Глушенковым все в порядке, надеемся, хотя бы эту часть сезона завершит без травм»
29сегодня, 19:58
Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия принимает Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия играет с Шотландией
21сегодня, 19:47Live
Мостовой о Черчесове: «Футболисты Казахстана не забили ни одного гола, виноваты они. Тренер же не играет, он может только поорать, пошуметь»
27сегодня, 19:44
«Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Клубу запрещено подписывать новичков зимой
73сегодня, 19:42
«Все будут трястись». Карпин пошутил после 11:0 с Брунеем о будущих соперниках
22сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Португалия – Польша. Леау открыл счет – 1:0. Онлайн-трансляция
1617 минут назадLive
Дания – Испания. Айосе Перес увеличил разницу – 0:2. Онлайн-трансляция
419 минут назадLive
Илья Самошников: «Батя-полицейский сказал: «Если проколешь себе ухо, я тебя в обезьяннике закрою». Желание вставить сережку резко отпало»
226 минут назад
Погба – болельщикам «Ювентуса»: «Связь с вами останется незабываемой, вы навсегда в моем сердце. Удачи, «Юве»
152 минуты назад
Эрмосо о слухах про интерес «Реала»: «Люблю футбол Ла Лиги, не исключаю возвращения в Испанию. Это большая честь, когда тебя связывают с такими топ-клубами»
2сегодня, 20:21
Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
5сегодня, 20:18
Данил Круговой: «Нужно отдать должное Брунею – они бились, боролись и играли до конца»
5сегодня, 19:35
Карпин о беседе с Галицким перед игрой: «В ресторане пообедали, 95% времени говорили о футболе. Спасибо за прием, 27 тысяч пришли на сборную России, а не на Бруней, что радует»
5сегодня, 19:17
Мостовой про 11:0: «Смешно! Я говорил уже: где сборная Брунея, а где футбол? С Сирией точно будет посерьезнее»
10сегодня, 18:27
Алексей Стукалов: «ЦСКА плохо выглядит, слабее всех московских команд. Пьянич ничем не примечателен. Николич, Станкович, Личка себя не проявляют»
12сегодня, 17:37