Ким Мин Чжэ из «Баварии» дистанционно завершает службу в корейской армии. Топ-спортсмены призываются на 540 часов вместо 18 месяцев

Ким Мин Чжэ завершает службу в корейской армии.

Футболист уже прошел большую часть сокращенной обязательной службы, которая для топ-спортсменов в Южной Корее длится 540 часов вместо 18 месяцев, прежде чем летом 2023 года перейти в «Наполи». Тогда Ким Мин Чжэ проводил на сборах по три недели, проходя ту же программу, что и другие призывники, включая ночные дежурства.

После этой базовой подготовки Киму оставалось отслужить 100 часов. Благодаря специальному постановлению он может делать это удаленно, по видеосвязи. В видеоформате Ким беседует с южнокорейской молодежью, среди прочего, о таких важных ценностях, как дисциплина. Еженедельно на это уходит от часа до двух.

Ким Мин Чжэ о службе в Корее: «Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали. Я стрелял, маршировал, похудел на 4 кг»