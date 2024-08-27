Маттеус о Ким Мин Чжэ: «Не уровень «Баварии», мяч отскакивает от него, у него нет быстрого, уверенного паса. Нет той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи»
Лотар Маттеус раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру против «Вольфсбурга».
Мюнхенский клуб на выезде обыграл «Вольфсбург» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.
Корейский защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.
«Ким просто не способен играть так, как в «Наполи». Там они действовали в обороне совсем иначе, чем это делают в «Баварии». Не хочу критиковать Кима слишком сильно, но у него просто нет того четкого, быстрого и уверенного паса, который необходим.
Это мне не нравилось в нем с самого начала. Мяч отскакивает от него. Это не то, что я жду на самом высоком уровне, это не уровень «Баварии». Даже той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи», у него сейчас нет», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.
Это да, у сильной команды все позиции должны быть качественными. Но разве Пепа не ругали за ЦЗ до появления Диаша? В плане недостаточности защиты у этих защитников. Проблема пары Ким и Упамекано в том, что оба ненадёжны в защите, а их прикрывает вся эта новомодная штука: "защитник может не быть сильным защитником, но первый пас и рывки с мячом обязаны быть". Хотя и в них они не эталоны, и часто заигрываются с мячом.
Дайер убеждает как защитник, Де Лигт убеждал. А кореец и француз не убеждают.
Ну и выдающиеся вингеры немножко больше, чем просто бегунки. Это и футбольный интеллект, и дриблинг, и креативность. Такие ребята тоже являются штучным товаром, как и любой топ-игрок.
Ощущение, будто руководство не хочет бороться за игроков и следует тактике: "лучший бой это тот, который не случился".
Ким может быть хорошим олдскульным защитником, я таких люблю, но пока всё довольно плохо, и эти его привозы терпеливее болельщиков не делают. Два привозящих цз это путь в никуда. Я знаю, как ты относишься к Упе, понимаю это отношение, но он и сам чуть было снова не привёз в первом туре, поэтому лично для меня центр обороны выглядит просто катастрофично, а по таланту, да, даже вроде и серьёзный такой центр, только это уже взрослые опытные лбы, и тут давно мало просто похвалить ребят за наличие способностей.