Маттеус о Ким Мин Чжэ: «Не уровень «Баварии», мяч отскакивает от него, у него нет быстрого, уверенного паса. Нет той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи»

Лотар Маттеус раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру против «Вольфсбурга».

Мюнхенский клуб на выезде обыграл « » (3:2) в 1-м туре Бундеслиги.

Корейский защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.

«Ким просто не способен играть так, как в «Наполи». Там они действовали в обороне совсем иначе, чем это делают в «Баварии». Не хочу критиковать слишком сильно, но у него просто нет того четкого, быстрого и уверенного паса, который необходим.

Это мне не нравилось в нем с самого начала. Мяч отскакивает от него. Это не то, что я жду на самом высоком уровне, это не уровень «Баварии». Даже той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в « », у него сейчас нет», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба.