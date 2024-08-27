Маттеус о Ким Мин Чжэ: «Не уровень «Баварии», мяч отскакивает от него, у него нет быстрого, уверенного паса. Нет той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи»

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Лотар Маттеус Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

Лотар Маттеус раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру против «Вольфсбурга».

Мюнхенский клуб на выезде обыграл «Вольфсбург» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги. 

Корейский защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. 

«Ким просто не способен играть так, как в «Наполи». Там они действовали в обороне совсем иначе, чем это делают в «Баварии». Не хочу критиковать Кима слишком сильно, но у него просто нет того четкого, быстрого и уверенного паса, который необходим. 

Это мне не нравилось в нем с самого начала. Мяч отскакивает от него. Это не то, что я жду на самом высоком уровне, это не уровень «Баварии». Даже той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи», у него сейчас нет», – сказал экс-игрок мюнхенского клуба. 

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28 комментариев
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Провал Иммобиле в Боруссии, Кима в Баварии - звезды серии А просто не тянут в Бундеслиге.
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И в чём он не прав? Зато топового за в мю отдали
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Ответ culpa
Не знаю, может в "Баварии" следят за игроками через комменты Спортса, и однажды они прочитали то же, что когда-то прочитал здесь и я про Кима, когда он уже перешёл, но ещё не сыграл. Какой-то видимо очень весёлый парень написал, что у Кима великолепный пас, и с такими ожиданиям я и встретил его в "Баварии". А увидел то, что увидел. Ким может быть хорошим олдскульным защитником, я таких люблю, но пока всё довольно плохо, и эти его привозы терпеливее болельщиков не делают. Два привозящих цз это путь в никуда. Я знаю, как ты относишься к Упе, понимаю это отношение, но он и сам чуть было снова не привёз в первом туре, поэтому лично для меня центр обороны выглядит просто катастрофично, а по таланту, да, даже вроде и серьёзный такой центр, только это уже взрослые опытные лбы, и тут давно мало просто похвалить ребят за наличие способностей.
Да согласен, согласен. Я вообще пытаюсь изначально поддерживать всех игроков, так или иначе оказавшихся в Баварии, как и тренеров. Меня больше всегда возмущает дисгармония между тем, как в представлении всех, абсолютно всех боссов клуба о том, как должна играть Бавария и подбором вот, к примеру, всей линии обороны в последние годы. И за очень же немаленькие деньги, к тому же. Как можно было одновременно упустить Алабу и даже не попытаться побороться за Рюдигера? При том, что при всех тренерах после Флика, включая и нынешнего, абсолютно чётко прослеживается один сценарий выхода из обороны - от вратаря через короткий пас. Как это делать с мало приспособленным для этого инструментарием? Отсюда и мои симпатии к Упо, очевидно же, что он потенциально (именно так) более других, приспособлен к такой игре, и вспомните, в тот год, до феерического провала с МС, он проводил воодушевляющий всех болельщиков сезон, догонял контратаки, рискованно, но в подавляющем большинстве моментов успешно выбивал мяч в самый последний момент у нападающих соперника, блокировал опасные удары, разгонял атаки. Но...его косяки думаете меня не удручают? Ну конечно же нет, и с каждым годом всё меньше оптимизма, ведь ему уже 25, хотя может быть всего 25?)).
+5
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+4
То, что у Кима неуверенный пас было видно с первого матча, это Лотар ещё долго молчал. Я помню, во втором или третьем матче за Баварию был вообще редкостный случай - он ошибся в трёх передачах подряд. Но тут вопрос больше к тем, кто отслеживал его перед трансфером и принимал решение, а не к самому игроку, он старается и в безволии его обвинить сложно. И да, дальние передачи у него иногда проходят и отличные.
+4
-1
+3
Ответ Пытливый Исследователь
Иммобиле не был звездой до Боруссии. Да и Кима странно таковым считать с одним сезоном в топ-лигах.
Ноунеймов не приглашают в БД и Баварию на ведущие роли.
+3
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+3
Ответ Пытливый Исследователь
Иммобиле не был звездой до Боруссии. Да и Кима странно таковым считать с одним сезоном в топ-лигах.
Ким - лучший защитник Серии А 22/23
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+2
Ответ Пытливый Исследователь
Я сужу по инсайдам. а так же по публичным выступлениям Хёнесса и Эберля. Погоня за стилем Пепа слишком очевидна с назначением Компани. Это да, у сильной команды все позиции должны быть качественными. Но разве Пепа не ругали за ЦЗ до появления Диаша? В плане недостаточности защиты у этих защитников. Проблема пары Ким и Упамекано в том, что оба ненадёжны в защите, а их прикрывает вся эта новомодная штука: "защитник может не быть сильным защитником, но первый пас и рывки с мячом обязаны быть". Хотя и в них они не эталоны, и часто заигрываются с мячом. Дайер убеждает как защитник, Де Лигт убеждал. А кореец и француз не убеждают.
Похоже, что вы спорите сам с собой.)
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Кореец топ для средней команды. Таким он был в Наполи - и он сам это чувствовал, и окружающие тоже так относились к нему. Все было в гармонии . Бавария особый клуб. Тут все "топы"
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Для Конте очень пригодился бы. У Наполи зияет куча дырок. ... Сидя на диване видится аренда ко всеобщему удовольствию
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Ответ Пытливый Исследователь
Погоня за стилем Пепа не поможет стать сильнейшей командой. У Пепа больше бабла на трансфера, и они чаще могут ошибаться, чем Бавария. А руководство готово повторять ошибки, совершённые с Кроссом и Алабой – отдать Реалу Дэвиса за ничего))) Ну и выдающиеся вингеры немножко больше, чем просто бегунки. Это и футбольный интеллект, и дриблинг, и креативность. Такие ребята тоже являются штучным товаром, как и любой топ-игрок.
Не я определяю эту "погоню за стилем Пепа", но она есть в Баварии, это факт для тех, кто смотрит матчи и у кого есть глаза. Что готово или не готово делать руководство я тоже не могу сказать точно, по причине отсутствия меня в правлении и наблюдательном совете. Вы слишком буквально воспринимаете, конечно все игроки важны, это банально, я же говорю лишь об акцентах стиля, на нападающих и вингерах чаще концентрируется внимание большинства болельщиков, а к защитникам многие относятся как бы по остаточному принципу, отбивает, блокирует удары и ладно. Но это не так, только об этом и говорю.
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Ответ Пытливый Исследователь
Меня удивляет другое: Бавария просто наблюдала как ПСЖ забирает себе Шкриньяра без борьбы, как Бавария отдала Павара и Люку Эрнандеса без поиска им замен – авось и так сойдёт, а сейчас и не думала идти за Йоро. Ощущение, будто руководство не хочет бороться за игроков и следует тактике: "лучший бой это тот, который не случился".
Игроки приходят и уходят, это ладно, жизнь (где-то можно сохранить, а где-то и нет). А вот про подбор защитников согласен, о том и пишу. Пеп, создатель и главный апологет этого стиля, думаете просто так в МС больше всего сил и средств потратил на комплектование именно защитной линии и опорной зоны? Это фундамент и основа этого стиля. Вратарь "с ногами", умные, техничные, со стабильным пасом защитники и элитный опорник - всё это намного важнее техничных и быстрых фланговых бегунков (потому что их элементарно всегда больше на рынке), да даже важнее Холанда, и без него всё было плюс-минус так же на дистанции, а вот любая ошибка в фундаменте - и всё рассыпется.
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Ответ Пытливый Исследователь
В футболе есть не только звёзды и ноунеймы. У Иммобиле было два полноценных сезона в Серии А: сначала 5 мячей, затем 22. Какова вероятность что он сможет забить 15 в следующем сезоне? В РПЛ есть такой персонаж: Гамид Агалларов с 19 голами в 21/22. В двух следующих сезона он забил по 3 гола.
В футболе год - серьезный срок. Ямаль и Нико Уильямс год назад ходили в перспективных, сейчас они звезды. Санчо успел за год стать сначала балластом, потом финалистом ЛЧ. Молодой Иммобиле с 22 голами в серии А - как минимум горячий пирожок.
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Ответ kvn9
Похоже, что вы спорите сам с собой.)
А я и не спорю :) А веду дискуссию, дополняя свою позицию, характеризуя сильного защитника как защитника, умеющего продвигать мяч и пасами, и рывками с мячом. У Кима и Упамекано есть сильное продвижение мяча, а в защите и принятии решений они хромают.
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Ответ kvn9
Не я определяю эту "погоню за стилем Пепа", но она есть в Баварии, это факт для тех, кто смотрит матчи и у кого есть глаза. Что готово или не готово делать руководство я тоже не могу сказать точно, по причине отсутствия меня в правлении и наблюдательном совете. Вы слишком буквально воспринимаете, конечно все игроки важны, это банально, я же говорю лишь об акцентах стиля, на нападающих и вингерах чаще концентрируется внимание большинства болельщиков, а к защитникам многие относятся как бы по остаточному принципу, отбивает, блокирует удары и ладно. Но это не так, только об этом и говорю.
Я сужу по инсайдам. а так же по публичным выступлениям Хёнесса и Эберля. Погоня за стилем Пепа слишком очевидна с назначением Компани.

Это да, у сильной команды все позиции должны быть качественными. Но разве Пепа не ругали за ЦЗ до появления Диаша? В плане недостаточности защиты у этих защитников. Проблема пары Ким и Упамекано в том, что оба ненадёжны в защите, а их прикрывает вся эта новомодная штука: "защитник может не быть сильным защитником, но первый пас и рывки с мячом обязаны быть". Хотя и в них они не эталоны, и часто заигрываются с мячом.
Дайер убеждает как защитник, Де Лигт убеждал. А кореец и француз не убеждают.
0
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Ответ kvn9
Игроки приходят и уходят, это ладно, жизнь (где-то можно сохранить, а где-то и нет). А вот про подбор защитников согласен, о том и пишу. Пеп, создатель и главный апологет этого стиля, думаете просто так в МС больше всего сил и средств потратил на комплектование именно защитной линии и опорной зоны? Это фундамент и основа этого стиля. Вратарь "с ногами", умные, техничные, со стабильным пасом защитники и элитный опорник - всё это намного важнее техничных и быстрых фланговых бегунков (потому что их элементарно всегда больше на рынке), да даже важнее Холанда, и без него всё было плюс-минус так же на дистанции, а вот любая ошибка в фундаменте - и всё рассыпется.
Погоня за стилем Пепа не поможет стать сильнейшей командой. У Пепа больше бабла на трансфера, и они чаще могут ошибаться, чем Бавария. А руководство готово повторять ошибки, совершённые с Кроссом и Алабой – отдать Реалу Дэвиса за ничего)))

Ну и выдающиеся вингеры немножко больше, чем просто бегунки. Это и футбольный интеллект, и дриблинг, и креативность. Такие ребята тоже являются штучным товаром, как и любой топ-игрок.
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Ответ kvn9
Да согласен, согласен. Я вообще пытаюсь изначально поддерживать всех игроков, так или иначе оказавшихся в Баварии, как и тренеров. Меня больше всегда возмущает дисгармония между тем, как в представлении всех, абсолютно всех боссов клуба о том, как должна играть Бавария и подбором вот, к примеру, всей линии обороны в последние годы. И за очень же немаленькие деньги, к тому же. Как можно было одновременно упустить Алабу и даже не попытаться побороться за Рюдигера? При том, что при всех тренерах после Флика, включая и нынешнего, абсолютно чётко прослеживается один сценарий выхода из обороны - от вратаря через короткий пас. Как это делать с мало приспособленным для этого инструментарием? Отсюда и мои симпатии к Упо, очевидно же, что он потенциально (именно так) более других, приспособлен к такой игре, и вспомните, в тот год, до феерического провала с МС, он проводил воодушевляющий всех болельщиков сезон, догонял контратаки, рискованно, но в подавляющем большинстве моментов успешно выбивал мяч в самый последний момент у нападающих соперника, блокировал опасные удары, разгонял атаки. Но...его косяки думаете меня не удручают? Ну конечно же нет, и с каждым годом всё меньше оптимизма, ведь ему уже 25, хотя может быть всего 25?)).
Меня удивляет другое: Бавария просто наблюдала как ПСЖ забирает себе Шкриньяра без борьбы, как Бавария отдала Павара и Люку Эрнандеса без поиска им замен – авось и так сойдёт, а сейчас и не думала идти за Йоро.
Ощущение, будто руководство не хочет бороться за игроков и следует тактике: "лучший бой это тот, который не случился".
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Ответ kvn9
То, что у Кима неуверенный пас было видно с первого матча, это Лотар ещё долго молчал. Я помню, во втором или третьем матче за Баварию был вообще редкостный случай - он ошибся в трёх передачах подряд. Но тут вопрос больше к тем, кто отслеживал его перед трансфером и принимал решение, а не к самому игроку, он старается и в безволии его обвинить сложно. И да, дальние передачи у него иногда проходят и отличные.
Не знаю, может в "Баварии" следят за игроками через комменты Спортса, и однажды они прочитали то же, что когда-то прочитал здесь и я про Кима, когда он уже перешёл, но ещё не сыграл. Какой-то видимо очень весёлый парень написал, что у Кима великолепный пас, и с такими ожиданиям я и встретил его в "Баварии". А увидел то, что увидел.
Ким может быть хорошим олдскульным защитником, я таких люблю, но пока всё довольно плохо, и эти его привозы терпеливее болельщиков не делают. Два привозящих цз это путь в никуда. Я знаю, как ты относишься к Упе, понимаю это отношение, но он и сам чуть было снова не привёз в первом туре, поэтому лично для меня центр обороны выглядит просто катастрофично, а по таланту, да, даже вроде и серьёзный такой центр, только это уже взрослые опытные лбы, и тут давно мало просто похвалить ребят за наличие способностей.
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Главный мешок мирового футбола- ПСЖ, красиво развел и затем кинул собственный игрок😃 так что помолчал бы ты про мешки и разводки😃
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Ясен перец что игра в другом клубе не будет как в прежнем))) Маттеусу вдруг понадобился быстрый пас от центрбека??? к чему бы еще докопаться?? Поиск козла какой то.... совсем олух сбрендил... Себя бы вспомнил. Лажал аж бегом. У Хицфельда так работала полузащита что ему можно было попивать вайцбиар с воблой и не смотреть на Пауля когда тот спал в рамке.
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Пора возвращаться в Неаполь.
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Прошлый сезон можно было списать Киму на адаптационный, а в этом надо спрашивать сполна
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Защитник он достаточно качественный, но не с мячом в ногах. Это просто факты. Сила, скорость... всё при нём. Но и проблемы есть. При 3 центральных, он был бы прекрасен. А так...уровень Та
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Комментарий удален пользователем
Расизм)
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