Киммих про 1:4 с «Барсой»: «Счет несправедлив, но «Бавария» заслужила поражение. Их второй гол – следствие фола на Киме»
Йозуа Киммих высказался о поражении от «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«Бавария» проиграла в гостях каталонцам (1:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Крупное поражение. Мы плохо начали матч, но затем сумели сравнять счет и контролировали ход игры, пока не пропустили второй гол, что, на мой взгляд, стало следствием фола [на Ким Мин Чжэ со стороны Фермина Лопеса].
Перед перерывом мы пропустили третий, что причинило нам боль. Мы немного потеряли терпение и контроль. Мы допускали ошибки, и «Барселоне» стало легче уходить от прессинга, что вылилось в голы.
Мне кажется, что счет 1:4 в целом несправедлив, учитывая ход игры, но мы заслужили поражение», – заявил полузащитник «Баварии».
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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