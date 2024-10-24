Киммих про 1:4 с «Барсой»: «Счет несправедлив, но «Бавария» заслужила поражение. Их второй гол – следствие фола на Киме»

Йозуа Киммих высказался о поражении от «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Бавария » проиграла в гостях каталонцам (1:4) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

«Крупное поражение. Мы плохо начали матч, но затем сумели сравнять счет и контролировали ход игры, пока не пропустили второй гол, что, на мой взгляд, стало следствием фола [на Ким Мин Чжэ со стороны Фермина Лопеса ].

Перед перерывом мы пропустили третий, что причинило нам боль. Мы немного потеряли терпение и контроль. Мы допускали ошибки, и «Барселоне» стало легче уходить от прессинга, что вылилось в голы.

Мне кажется, что счет 1:4 в целом несправедлив, учитывая ход игры, но мы заслужили поражение», – заявил полузащитник «Баварии».

Изображение: кадр из трансляции Viaplay