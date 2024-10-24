13 мин.

«Барса» отомстила «Баварии» с хитростью, у Холанда гол-скорпион, удивительный сухарь после унижения. Главное в ЛЧ

156

Загреб теперь выше мюнхенцев – и это после 2:9.

Самое яркое, что случилось во второй день третьего тура Лиги чемпионов. 

Ожидаемый разгром «Сити» с яркими деталями: как Холанд так забил?

«Сити» долго шел к разгрому «Спарты», но добил до изящного – 5:0.

Самый разноклассовый матч дня команда Пепа Гвардиолы забрала под контроль очень быстро: на 3-й минуте Фил Фоден размашисто набежал, обогнул всех соперников и пробил в дальний угол.

Долго не получалось успокоить и создать крупный счет, Эрлинг Холанд молчал почти час, но расколдовал створ «Спарты» удивительно странным и пластичным прыжком одновременно. Вот так пробил – не головой, не размашисто ножницами, а пяткой с уровня плеч. Что-то между стилем Златана и ударом скорпиона.

И посыпалось, «Сити» превратил один мяч преимущества в разгром 4:0 за 10 минут. И докинул пятый по инерции в самом конце.

● У «Сити» 9:0 за три первых тура ЛЧ. Правда, это не три победы, а 4:0 (со «Слованом») и 5:0 после нулевой ничьей против «Интера» на старте. Так что разница красивая, но прошлогодний чемпион отстает от лидеров.

● Холанд сделал дубль и забил уже 44-й мяч в Лиге чемпионов – это всего за 42 матча! А Матеуш Нунеш дал 1+2, ассистировал на третий-четвертый и сам забил пятый, с заработанного пенальти. Неплохо через три недели после инцидента.

«Сити» теперь поедет к «Спортингу», а «Спарта» примет «Брест».

«Байер» впервые не выиграл. «Брест» тоже – ничья благодаря бывшему любителю и учителю начальной школы

«Байер» не справился с «Брестом» – 1:1.

У команды Хаби Алонсо получалось мало. Оба мяча забили сочными ударами из-за штрафной. «Байер» поймал французов на несогласованности в обороне, Флориан Виртц использовал там свободу, а «Брест» немного даже по-регбийному развернул волну атаки, уткнувшейся в землю на фланге, и пас по высокой дуге на линию штрафной стал ассистом, потому что Пьер Ле-Мелу набежал и классно пробил в касание с лета.

● «Байер» и «Брест» потеряли первые очки в ЛЧ. Обе команды были идеальны после двух туров, теперь у них по семь очков за три матча. Супер для «Бреста» и достойно для «Байера».

● У Виртца уже третий гол в этой Лиге чемпионов и 15-й в еврокубках вообще. Флориан теперь в топ-5 за всю еврокубковую историю по голам до 22 лет, столько же забил великий Эйсебио, больше – только Лионель Месси (17), Роналдо (20), Килиан Мбаппе (21) и Эрлинг Холанд (23). Приятно, что Виртц быстро восстановился после травмы голеностопа, полученной в сборной: в туре чемпионата вышел на замену, а тут помог голом из основы.

● Автор гола «Бреста» начинал карьеру в любительской команде и параллельно работал в школе. Пьеру Ле-Мелу сейчас 31, а 10 лет назад он еще играл за «Леж-Кап-Ферре» и боролся за Кубок Аквитании (регион, где самый крупный город – Бордо), выиграл его в 2013-м. Это больше походило на хобби, источником денег была работа в начальной школе Кап-Ферре. Когда Пьер забил за «Леж-Кап-Ферре» девять голов в 12 матчах, его пригласили постажироваться в «Дижон», он там запомнился и в 2015-м перешел в клуб второй лиги и стал профи.

Французы дальше поедут в Чехию к «Спарте», а «Байер» – на «Энфилд», большой день ждет Хаби Алонсо.

И как «Аталанта» не забила «Селтику»? В этот раз Шмейхель затащил

«Аталанта» умудрилась не забить «Селтику» после стольких шансов – 0:0.

Итальянцы наседали, опасно били и с игры, и после стандартов. Ключевые моменты создали ударами головой, в том числе Марио Пашалич влепил в перекладину, остальные попадания в створ вытащил Каспер Шмейхель. Opta насчитала у «Аталанты» 2,33 xG, по модели Спортса – вообще 3,44. А голов ноль.

● «Аталанта» вообще не пропускает в ЛЧ: после 0:0 с «Арсеналом» и 3:0 над «Шахтером» новые нули. А шотландцы провели первый спокойный матч после двух разнонаправленных феерий: выигрывали 5:1 у «Слована» и получали 1:7 от «Дортмунда». Контраст и между первыми двумя матчами, и в сравнении такого старта с этими 0:0.

● У Шмейхеля сложный сухарь после унижения в прошлом туре. Тоже контраст с семью пропущенными в Дортмунде, когда на соперников обижался папа. Для «Селтика» это всего второй матч на ноль за последние восемь.

«Аталанта» теперь поедет к «Штутгарту», а в Шотландию прибудут другие немцы – из «Лейпцига». 

«Лиллю» так комфортно против мадридцев! Теперь обыграли и «Атлетико» – с камбэком

Главная сенсация дня: «Лилль» на выезде уложил «Атлетико», хотя проигрывал – 3:1. 

Мадридцы повели на 8-й минуте, забил Хулиан Альварес – но потом «Атлетико» создавал моменты без реализации, а «Лилль» постепенно адаптировался и нашел как отвечать. Вынужденная замена на 16-й минуте в каком-то смысле даже помогла, потому что вместо нашего старого знакомого Реми Кабелла вышел косовар Эдон Жегрова.

Он и запустил камбэк: мощный удар с помощью рикошета влетел в дальний угол. Пока «Атлетико» порол шансы, «Лилль» сначала заработал пенальти, а в самом конце классно подсуетился в чужой штрафной. Дубль тоже вышедшего на замену Джонатана Дэвида – и даже уверенная по счету победа, хотя к началу второго часа матча проигрывали.

● «Лилль» выиграл второй раз подряд у фаворита из Мадрида: во втором туре были домашние 1:0 против «Реала». Итого шесть очков после двух грандов, внезапно после стартового поражения от «Спортинга». У «Атлетико» все наоборот: победа в первом туре и два провала там, где не ждали, 1:7 суммарно от «Бенфики» и «Лилля». Вообще у мадридцев одна победа в пяти последних матчах.

● Джонатан Дэвид подчиняет себе ЛЧ даже без выхода в основе: сейчас дубль и победный мяч за 26 минут, три недели назад тоже победный забивал «Реалу». Все больше инсайдов про интерес топ-клубов («Ювентус», «Интер», «Барселона»), все меньше сомнений в бесплатном подписании.

Мадридцы после приема французов поедут во Францию сами – к «ПСЖ», а у «Лилля» будет домашний «Ювентус».

«Барса» разнесла «Баварию» с хет-триком Рафиньи – как долго ждали этой мести! Только почему засчитан победный гол?

«Барселона» разгромила «Баварию», получилась долгожданная и очень любопытная месть – 4:1.

«Барса» забила натурально в первой же атаке, на 1-й минуте создали момент для капитана и звезды сезона Рафиньи, бразилец уложил Мануэля Нойера и закатил в пустые. У «Баварии» получилось быстро ответить со второй попытки: первый гол противоположного лидера Харри Кейна справедливо аннулировал ВАР из-за офсайда, но через семь минут он подстроился под пас Сержа Гнабри и в падении, в причудливой полетной позе переправил в ворота абсолютно законно.

Намного важнее спорный эпизод рядом с баварской штрафной: там центральный защитник Ким Мин Чжэ прыгал на месте, чтобы дотянуться до отскакивающего мяча головой, но его на взлете в спину подтолкнул Фермин Лопес, хотя он в тот момент еще точно проигрывал позицию и напрямую за мяч не боролся. Игрок «Баварии» оказался оффлайн, испанец развернулся, успел протолкнуть на свободное место мимо Нойера, а Роберт Левандовски забил в пустые. Толчок Лопеса не был агрессивным, это не жесткость, а скорее незамеченная хитрость – благодаря которой «Барса» сделала 2:1 и забрала это преимущество. ВАР почему-то вмешиваться не стал.

А Рафинья следом разбушевался совсем – породил волну шуток, что Винисиус-то даже не лучший из бразильцев. Перед перерывом мягко принял и резко пробил прямо между ног Дайо Упамекано, а в начале второго тайма умчал под шикарный пас Ламина Ямаля на ход и снова разобрался с Нойером. Вот все детали этого яркого матча.

● «Барселона» выиграла у «Баварии» впервые за девять лет. С 2015-го пересеклись уже седьмой раз, и тут было за что мстить. 0:3, 0:2, 0:3, 0:3, 2:8, 2:3. Хотя отдельная забава, что мюнхенцев как главный тренер только что разгромил автор 8:2 Ханс-Дитек Флик.

● Рафинья разгоняется с каждым месяцем: только в октябре уже 7+4, включая дубль за сборную Бразилии. Вышел капитаном на топ-матч и покорил.

● Фермин – теневой, но тоже герой. У него ассисты на оба первых гола, включая решающий микрообман перед победным. 

«Барсе» дальше в Сербию к «Црвене Звезде», мюнхенцы ждут «Бенфику».

Контрасты «Бенфики»: проиграли дома «Фейеноорду» после разгрома «Атлетико». Дубль у юного воспитанника

«Фейеноорд» удивил выездной победой над «Бенфикой» – 3:1.

Японец Аясе Уэда сначала забил законный мяч, затем его дубль отменили ВАР-просмотром – причем сам форвард не виноват, все из-за партнера, прихватившего соперника руками.

Между этими моментами защитник «Бенфики» Александер Ба смачно попал в штангу – и тут двойной смысл. Во-первых, он головой послал мяч в металл с трех-четырех метров после подачи Анхеля ди Марии с углового. Во-вторых, не успел никуда деться и впечатался в штангу сам. Хорошо, что без травмы, было бы обидно вдвойне.

Хотя и так: этот шанс был при 0:1, вместо ничейного счета еще до перерыва получили второй мяч в свои, а ответ Керема Актюркоглу (гол в третьем подряд матче ЛЧ) нидерландцы перекрыли в самом конце и оставили разницу в два мяча.

● «Фейеноорд» выиграл в ЛЧ второй матч подряд – после безнадежных 0:4 от «Байера» снова забили три мяча и прибавили к 3:2 над «Жироной» эту победу. А «Бенфику» бросило в обратную сторону: рядом не очень укладываются гостевые 4:0 с «Атлетико» и это домашнее поражение.

● Победный дубль у 19-летнего воспитанника «Фейе» Энтони Миламбо. «Жироне» он тоже забивал, три гола за два тура – прекрасное знакомство с Лигой чемпионов.

Португальцы как раз сыграют на выезде с «Баварией», а «Фейеноорд» примет «Зальцбург». 

Вот это настоящее «Динамо» Загреб? Уже 4 очка после убогого старта

Загребское «Динамо» на этот раз забило два и не упустило – 2:0.

В Зальцбурге все получилось за второй тайм: оформили победный еще в равных составах, получили большинство после удаления вратаря Александера Шлагера и добавили в концовке. 

● «Динамо» удивляет после провальнейшего старта: кто бы подумал, что за 2:9 от «Баварии» пойдут упущенная победа над «Монако» (2:2, хотя вели 2:0) и вполне заслуженные три очка на австрийском выезде.

● Стефан Ристовски – продюсер победы. У македонского защитника ассисты на оба гола: и стартовому форварду Сандро Куленовичу (его в 2021-м собирался купить «Сочи»), и Бруно Петковичу, который вышел вместо него на замену. Забил, кстати, всего через шесть минут после появления.

Без основного вратаря Шлагера австрийцы поедут в Роттердам к «Фейеноорду», хорваты – к «Словану» в Чехию.

«Ливерпуль» идеален, а «Лейпциг» на нуле. Салах нашел, как решить матч головой

«Ливерпуль» единственный, кто дотянулся до «Астон Виллы», остались идеальными благодаря победе в Лейпциге – 1:0.

Сразу после офсайдной отмены гола Лои Опенды внезапное результативное действие головой придумал Мохамед Салах. Так удачно нашел щелочку между высокими защитниками, что аккуратно пробил в дальний угол – получился ассист, потому что Дарвин Нуньес внес с полутора метров.

«Ливерпуль» насоздавал больше, «Лейпциг» еще забивал из «вне игры» (опять Опенда) – но гол остался один.

● «Ливерпуль» – второй идеальный, три победы из трех. Только они и «Астон Вилла» прошли старт без потерь. А «Лейпциг» где-то у дна: календарь на старте выпал очень сложный, в итоге после «Атлетико», «Ювентуса» и «Ливерпуля» ноль очков.

● У Арне Слота в целом прекрасное начало: 11 побед в 12 матчах. Эта – восьмая подряд, тот сентябрьский «Ноттингем» по-прежнему единственное пятно.

Нулевой «Лейпциг», как мы уже видели, поедет в Глазго к «Селтику», а лидирующий «Ливерпуль» примет «Байер» Хаби Алонсо.

«Интер» вырвал победу у «Янг Бойз». Намного труднее, чем ожидалось

«Интер» дожал страдающих швейцарцев только в самом-самом конце – 1:0.

На 90+3 креатива дал Лаутаро Мартинес, пасом пяткой из борьбы он разогнал атаку слева, а Федерико Димарко как умеет довел во вратарскую, чтобы Маркус Тюрам забил.

● «Интер» набрал семь очков, потеряли пока только с «Сити». Они тоже из тех, кто ни разу в ЛЧ не пропустил: 0:0, 4:0 над «Црвеной Звездой» и 1:0 теперь. А из рук швейцарцев выскользнул первый балл – после 0:3 («Вилла») и 0:5 («Барса») был намного ближе, но все равно ноль. 

● «Янг Бойз» впечатлили борьбой и качеством игры – на фоне провального домашнего сезона. Они выиграли последний матч чемпионата Швейцарии, но все еще идут там третьими с конца, на три балла и три строки ниже «Сьона» Антона Миранчука.

У швейцарцев дальше выездной матч с «Шахтером», а «Интер» примет «Арсенал». 

Таблица после трех туров

На вершине три команды из АПЛ, «Брест» и «Монако» остаются в топе, «ПСЖ» – худшие из французов, а увлекательнее всего соседство загребского «Динамо» и «Баварии» – хорваты, проигравшие мюнхенцам 2:9, только что их опередили.

Четвертый тур Лиги чемпионов – 5-6 ноября, через пару недель.

Камбэчище «Реала», ягодичный гол все решил, «ПСЖ» еще раз не выиграл из-за Доннаруммы. Главное из ЛЧ во вторник

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Salado, Paolo Bruno, Gualter Fatia, Jasmin Walter; East News/OSCAR DEL POZO / AFP, Josep LAGO / AFP, Oli SCARFF / AFP, FRED TANNEAU / AFP, Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

logoИнтер
logoЛиверпуль
logoАтлетико
logoДинамо Загреб
logoСелтик
logoБайер
logoСпарта Прага
logoФейеноорд
logoМанчестер Сити
logoБрест
logoАталанта
logoРБ Лейпциг
logoФлориан Виртц
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПьер Ле-Мелу
logoЛилль
logoЯнг Бойз
logoБенфика
logoРед Булл Зальцбург
logoХарри Кейн
logoРафинья Диас
logoБруно Петкович
logoДарвин Нуньес
logoАясе Уэда
logoМаркус Тюрам
logoФедерико Димарко
logoЛаутаро Мартинес
logoЛои Опенда
logoЭнтони Миламбо
logoМохамед Салах
logoДжонатан Дэвид
Сандро Куленович
logoЭдон Жегрова
logoЭрлинг Холанд
logoРоберт Левандовски
logoсудьи
logoМатеуш Нунеш
logoСтефан Ристовски
logoФермин Лопес
logoКим Мин Чжэ