«Барса» отомстила «Баварии» с хитростью, у Холанда гол-скорпион, удивительный сухарь после унижения. Главное в ЛЧ

Загреб теперь выше мюнхенцев – и это после 2:9.

Самое яркое, что случилось во второй день третьего тура Лиги чемпионов.

Ожидаемый разгром «Сити» с яркими деталями: как Холанд так забил?

«Сити» долго шел к разгрому «Спарты», но добил до изящного – 5:0.

Самый разноклассовый матч дня команда Пепа Гвардиолы забрала под контроль очень быстро: на 3-й минуте Фил Фоден размашисто набежал, обогнул всех соперников и пробил в дальний угол.

Долго не получалось успокоить и создать крупный счет, Эрлинг Холанд молчал почти час, но расколдовал створ «Спарты» удивительно странным и пластичным прыжком одновременно. Вот так пробил – не головой, не размашисто ножницами, а пяткой с уровня плеч. Что-то между стилем Златана и ударом скорпиона.

И посыпалось, «Сити» превратил один мяч преимущества в разгром 4:0 за 10 минут. И докинул пятый по инерции в самом конце.

● У «Сити» 9:0 за три первых тура ЛЧ . Правда, это не три победы, а 4:0 (со «Слованом») и 5:0 после нулевой ничьей против «Интера» на старте. Так что разница красивая, но прошлогодний чемпион отстает от лидеров.

● Холанд сделал дубль и забил уже 44-й мяч в Лиге чемпионов – это всего за 42 матча! А Матеуш Нунеш дал 1+2, ассистировал на третий-четвертый и сам забил пятый, с заработанного пенальти. Неплохо через три недели после инцидента .

«Сити» теперь поедет к «Спортингу», а «Спарта» примет «Брест».

«Байер» впервые не выиграл. «Брест» тоже – ничья благодаря бывшему любителю и учителю начальной школы

«Байер» не справился с «Брестом» – 1:1.

У команды Хаби Алонсо получалось мало. Оба мяча забили сочными ударами из-за штрафной. «Байер» поймал французов на несогласованности в обороне, Флориан Виртц использовал там свободу, а «Брест» немного даже по-регбийному развернул волну атаки, уткнувшейся в землю на фланге, и пас по высокой дуге на линию штрафной стал ассистом, потому что Пьер Ле-Мелу набежал и классно пробил в касание с лета.

● «Байер» и «Брест» потеряли первые очки в ЛЧ . Обе команды были идеальны после двух туров, теперь у них по семь очков за три матча. Супер для «Бреста» и достойно для «Байера».

● У Виртца уже третий гол в этой Лиге чемпионов и 15-й в еврокубках вообще . Флориан теперь в топ-5 за всю еврокубковую историю по голам до 22 лет, столько же забил великий Эйсебио, больше – только Лионель Месси (17), Роналдо (20), Килиан Мбаппе (21) и Эрлинг Холанд (23). Приятно, что Виртц быстро восстановился после травмы голеностопа , полученной в сборной: в туре чемпионата вышел на замену, а тут помог голом из основы.

● Автор гола «Бреста» начинал карьеру в любительской команде и параллельно работал в школе . Пьеру Ле-Мелу сейчас 31, а 10 лет назад он еще играл за «Леж-Кап-Ферре» и боролся за Кубок Аквитании (регион, где самый крупный город – Бордо), выиграл его в 2013-м. Это больше походило на хобби, источником денег была работа в начальной школе Кап-Ферре. Когда Пьер забил за «Леж-Кап-Ферре» девять голов в 12 матчах, его пригласили постажироваться в «Дижон», он там запомнился и в 2015-м перешел в клуб второй лиги и стал профи.

Французы дальше поедут в Чехию к «Спарте», а «Байер» – на «Энфилд», большой день ждет Хаби Алонсо.

И как «Аталанта» не забила «Селтику»? В этот раз Шмейхель затащил

«Аталанта» умудрилась не забить «Селтику» после стольких шансов – 0:0.

Итальянцы наседали, опасно били и с игры, и после стандартов. Ключевые моменты создали ударами головой, в том числе Марио Пашалич влепил в перекладину, остальные попадания в створ вытащил Каспер Шмейхель. Opta насчитала у «Аталанты» 2,33 xG, по модели Спортса – вообще 3,44. А голов ноль.

● «Аталанта» вообще не пропускает в ЛЧ: после 0:0 с «Арсеналом» и 3:0 над «Шахтером» новые нули . А шотландцы провели первый спокойный матч после двух разнонаправленных феерий: выигрывали 5:1 у «Слована» и получали 1:7 от «Дортмунда». Контраст и между первыми двумя матчами, и в сравнении такого старта с этими 0:0.

● У Шмейхеля сложный сухарь после унижения в прошлом туре . Тоже контраст с семью пропущенными в Дортмунде, когда на соперников обижался папа . Для «Селтика» это всего второй матч на ноль за последние восемь.

«Аталанта» теперь поедет к «Штутгарту», а в Шотландию прибудут другие немцы – из «Лейпцига».

«Лиллю» так комфортно против мадридцев! Теперь обыграли и «Атлетико» – с камбэком

Главная сенсация дня: «Лилль» на выезде уложил «Атлетико», хотя проигрывал – 3:1.

Мадридцы повели на 8-й минуте, забил Хулиан Альварес – но потом «Атлетико» создавал моменты без реализации, а «Лилль» постепенно адаптировался и нашел как отвечать. Вынужденная замена на 16-й минуте в каком-то смысле даже помогла, потому что вместо нашего старого знакомого Реми Кабелла вышел косовар Эдон Жегрова.

Он и запустил камбэк: мощный удар с помощью рикошета влетел в дальний угол. Пока «Атлетико» порол шансы, «Лилль» сначала заработал пенальти, а в самом конце классно подсуетился в чужой штрафной. Дубль тоже вышедшего на замену Джонатана Дэвида – и даже уверенная по счету победа, хотя к началу второго часа матча проигрывали.

● «Лилль» выиграл второй раз подряд у фаворита из Мадрида : во втором туре были домашние 1:0 против «Реала». Итого шесть очков после двух грандов, внезапно после стартового поражения от «Спортинга». У «Атлетико» все наоборот: победа в первом туре и два провала там, где не ждали, 1:7 суммарно от «Бенфики» и «Лилля». Вообще у мадридцев одна победа в пяти последних матчах.

● Джонатан Дэвид подчиняет себе ЛЧ даже без выхода в основе : сейчас дубль и победный мяч за 26 минут, три недели назад тоже победный забивал «Реалу». Все больше инсайдов про интерес топ-клубов («Ювентус», «Интер», «Барселона»), все меньше сомнений в бесплатном подписании.

Мадридцы после приема французов поедут во Францию сами – к «ПСЖ», а у «Лилля» будет домашний «Ювентус».

«Барса» разнесла «Баварию» с хет-триком Рафиньи – как долго ждали этой мести! Только почему засчитан победный гол?

«Барселона» разгромила «Баварию», получилась долгожданная и очень любопытная месть – 4:1.

«Барса» забила натурально в первой же атаке, на 1-й минуте создали момент для капитана и звезды сезона Рафиньи, бразилец уложил Мануэля Нойера и закатил в пустые. У «Баварии» получилось быстро ответить со второй попытки: первый гол противоположного лидера Харри Кейна справедливо аннулировал ВАР из-за офсайда, но через семь минут он подстроился под пас Сержа Гнабри и в падении, в причудливой полетной позе переправил в ворота абсолютно законно.

Намного важнее спорный эпизод рядом с баварской штрафной: там центральный защитник Ким Мин Чжэ прыгал на месте, чтобы дотянуться до отскакивающего мяча головой, но его на взлете в спину подтолкнул Фермин Лопес, хотя он в тот момент еще точно проигрывал позицию и напрямую за мяч не боролся. Игрок «Баварии» оказался оффлайн, испанец развернулся, успел протолкнуть на свободное место мимо Нойера, а Роберт Левандовски забил в пустые. Толчок Лопеса не был агрессивным, это не жесткость, а скорее незамеченная хитрость – благодаря которой «Барса» сделала 2:1 и забрала это преимущество. ВАР почему-то вмешиваться не стал.

А Рафинья следом разбушевался совсем – породил волну шуток, что Винисиус-то даже не лучший из бразильцев. Перед перерывом мягко принял и резко пробил прямо между ног Дайо Упамекано, а в начале второго тайма умчал под шикарный пас Ламина Ямаля на ход и снова разобрался с Нойером. Вот все детали этого яркого матча .

● «Барселона» выиграла у «Баварии» впервые за девять лет . С 2015-го пересеклись уже седьмой раз, и тут было за что мстить. 0:3, 0:2, 0:3, 0:3, 2:8, 2:3. Хотя отдельная забава, что мюнхенцев как главный тренер только что разгромил автор 8:2 Ханс-Дитек Флик.

● Рафинья разгоняется с каждым месяцем: только в октябре уже 7+4 , включая дубль за сборную Бразилии. Вышел капитаном на топ-матч и покорил.

● Фермин – теневой, но тоже герой . У него ассисты на оба первых гола, включая решающий микрообман перед победным.

«Барсе» дальше в Сербию к «Црвене Звезде», мюнхенцы ждут «Бенфику».

Контрасты «Бенфики»: проиграли дома «Фейеноорду» после разгрома «Атлетико». Дубль у юного воспитанника

«Фейеноорд» удивил выездной победой над «Бенфикой» – 3:1.

Японец Аясе Уэда сначала забил законный мяч, затем его дубль отменили ВАР-просмотром – причем сам форвард не виноват, все из-за партнера, прихватившего соперника руками.

Между этими моментами защитник «Бенфики» Александер Ба смачно попал в штангу – и тут двойной смысл. Во-первых, он головой послал мяч в металл с трех-четырех метров после подачи Анхеля ди Марии с углового. Во-вторых, не успел никуда деться и впечатался в штангу сам. Хорошо, что без травмы, было бы обидно вдвойне.

Хотя и так: этот шанс был при 0:1, вместо ничейного счета еще до перерыва получили второй мяч в свои, а ответ Керема Актюркоглу (гол в третьем подряд матче ЛЧ) нидерландцы перекрыли в самом конце и оставили разницу в два мяча.

● «Фейеноорд» выиграл в ЛЧ второй матч подряд – после безнадежных 0:4 от «Байера» снова забили три мяча и прибавили к 3:2 над «Жироной» эту победу. А «Бенфику» бросило в обратную сторону: рядом не очень укладываются гостевые 4:0 с «Атлетико» и это домашнее поражение.

● Победный дубль у 19-летнего воспитанника «Фейе» Энтони Миламбо . «Жироне» он тоже забивал, три гола за два тура – прекрасное знакомство с Лигой чемпионов.

Португальцы как раз сыграют на выезде с «Баварией», а «Фейеноорд» примет «Зальцбург».

Вот это настоящее «Динамо» Загреб? Уже 4 очка после убогого старта

Загребское «Динамо» на этот раз забило два и не упустило – 2:0.

В Зальцбурге все получилось за второй тайм: оформили победный еще в равных составах, получили большинство после удаления вратаря Александера Шлагера и добавили в концовке.

● «Динамо» удивляет после провальнейшего старта : кто бы подумал, что за 2:9 от «Баварии» пойдут упущенная победа над «Монако» (2:2, хотя вели 2:0) и вполне заслуженные три очка на австрийском выезде.

● Стефан Ристовски – продюсер победы . У македонского защитника ассисты на оба гола: и стартовому форварду Сандро Куленовичу (его в 2021-м собирался купить «Сочи» ), и Бруно Петковичу, который вышел вместо него на замену. Забил, кстати, всего через шесть минут после появления.

Без основного вратаря Шлагера австрийцы поедут в Роттердам к «Фейеноорду», хорваты – к «Словану» в Чехию.

«Ливерпуль» идеален, а «Лейпциг» на нуле. Салах нашел, как решить матч головой

«Ливерпуль» единственный, кто дотянулся до «Астон Виллы», остались идеальными благодаря победе в Лейпциге – 1:0.

Сразу после офсайдной отмены гола Лои Опенды внезапное результативное действие головой придумал Мохамед Салах. Так удачно нашел щелочку между высокими защитниками, что аккуратно пробил в дальний угол – получился ассист, потому что Дарвин Нуньес внес с полутора метров.

«Ливерпуль» насоздавал больше, «Лейпциг» еще забивал из «вне игры» (опять Опенда) – но гол остался один.

● «Ливерпуль» – второй идеальный, три победы из трех . Только они и «Астон Вилла» прошли старт без потерь. А «Лейпциг» где-то у дна: календарь на старте выпал очень сложный, в итоге после «Атлетико», «Ювентуса» и «Ливерпуля» ноль очков.

● У Арне Слота в целом прекрасное начало: 11 побед в 12 матчах . Эта – восьмая подряд, тот сентябрьский «Ноттингем» по-прежнему единственное пятно.

Нулевой «Лейпциг», как мы уже видели, поедет в Глазго к «Селтику», а лидирующий «Ливерпуль» примет «Байер» Хаби Алонсо.

«Интер» вырвал победу у «Янг Бойз». Намного труднее, чем ожидалось

«Интер» дожал страдающих швейцарцев только в самом-самом конце – 1:0.

На 90+3 креатива дал Лаутаро Мартинес, пасом пяткой из борьбы он разогнал атаку слева, а Федерико Димарко как умеет довел во вратарскую, чтобы Маркус Тюрам забил.

● «Интер» набрал семь очков, потеряли пока только с «Сити» . Они тоже из тех, кто ни разу в ЛЧ не пропустил: 0:0, 4:0 над «Црвеной Звездой» и 1:0 теперь. А из рук швейцарцев выскользнул первый балл – после 0:3 («Вилла») и 0:5 («Барса») был намного ближе, но все равно ноль.

● «Янг Бойз» впечатлили борьбой и качеством игры – на фоне провального домашнего сезона . Они выиграли последний матч чемпионата Швейцарии, но все еще идут там третьими с конца, на три балла и три строки ниже «Сьона» Антона Миранчука.

У швейцарцев дальше выездной матч с «Шахтером», а «Интер» примет «Арсенал».

Таблица после трех туров

На вершине три команды из АПЛ, «Брест» и «Монако» остаются в топе, «ПСЖ» – худшие из французов, а увлекательнее всего соседство загребского «Динамо» и «Баварии» – хорваты, проигравшие мюнхенцам 2:9, только что их опередили.

Четвертый тур Лиги чемпионов – 5-6 ноября, через пару недель.

Камбэчище «Реала», ягодичный гол все решил, «ПСЖ» еще раз не выиграл из-за Доннаруммы. Главное из ЛЧ во вторник

Фото: Gettyimages.ru /Pedro Salado, Paolo Bruno, Gualter Fatia, Jasmin Walter; East News /OSCAR DEL POZO / AFP, Josep LAGO / AFP, Oli SCARFF / AFP, FRED TANNEAU / AFP, Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press